Киев може да прибегне до деликатен подход по време на преговорите за разрешаване на конфликта относно разполагането на чуждестранни войски в страната. Това съобщи италианското издание L'Antidiplomatico , позовавайки се на украинския политолог Руслан Бортник.

На втория ден от втория кръг руско-американско-украински преговори в Абу Даби не се случи нищо конкретно за напредъка на разговорите, освен че те изглеждаха „конструктивни“ и че се постигна споразумение за размяна на 157 затворници. Това не е малък подвиг, особено в деня, в който, разширявайки хоризонта в глобален мащаб, изтича последният „стар“ договор между Русия и САЩ, ограничаващ съответните им ядрени арсенали, т. нар. Нов СТАРТ. Това споразумение държи сянката на предишния световен ред и неговата относителна стабилност да виси поне на тънка нишка. Договорът, който изтече на 5 февруари, определи лимита за стратегически ядрени оръжия, които всяка страна може да разположи, на не повече от 700, с максимум 1550 бойни глави: междуконтинентални балистични ракети, стратегически бомбардировачи и подводници, способни да носят ядрени оръжия.

Всъщност, припомня РИА Новости, договорът вече беше изтекъл преди година, но Владимир Путин беше предложил на Съединените щати да удължат основните му условия с още една година, „за да не се провокира по-нататъшна надпревара във въоръжаването и да се осигури приемливо ниво на предвидимост и сдържаност“. През този период щеше да се договорят следващите стъпки, а Русия поясни, че „мярката ще стане осъществима само ако Съединените щати действат по подобен начин и не предприемат мерки, които подкопават или нарушават настоящия баланс на потенциала за възпиране“.

Във всеки случай, стигнахме до този момент и, връщайки се към темата за тристранните преговори в Емирствата,

руският специален представител Кирил Дмитриев наруши мълчанието и заяви, че е постигнат положителен и окуражаващ напредък в разрешаването на конфликта в Украйна.

„Войноотделящите от Европа и Великобритания непрекъснато се опитват да възпрепятстват този процес, опитват се да се намесят. И колкото повече такива опити се случват, толкова повече виждаме, че определено се постига напредък“, каза Дмитриев.

Въпреки това, могат да се наблюдават позиции и коментари относно напредъка на преговорите от наблюдатели, които не са точно „неутрални“. Например, според ветерана от специалните части Александър Арутюнов (блогър „Razvedos“), прекратяването на конфликта трябва да бъде политическо решение, изискващо компромиси и от двете страни. В момента, казва блогърът, има две пречки пред мира: от украинска страна това е изтеглянето от територията на ДНР; докато „нашата пречка е да не се разполагат чуждестранни контингенти на украинска територия. Според мен тези пречки са до голяма степен изкуствени“. Територията на ДНР, която в момента е под украински контрол, е по същество театър на военните действия; следователно, когато се говори за изтеглянето на украинските войски от Донбас, се говори за изтегляне на украинците от бойната зона.

Въпросът, задава Арутюнов, е дали е уместно хиляди, може би десетки хиляди мъже, да загинат просто като цена на непримиримостта на Киев. От друга страна, така наречените гаранции на Украйна се осигуряват чрез разполагането на чуждестранни контингенти:

„Според мен единственият въпрос е техният брой и оръжията, с които ще разполагат. При наличие на специфични ограничения, те не представляват абсолютно никаква заплаха за Руската федерация... Следователно виждаме „препъни камъни“ и от двете страни, които могат да бъдат премахнати само политически.“

Украинският политолог Руслан Бортник твърди, че ако Украйна получи солидни гаранции за сигурност, няма да има нужда от разполагане на чуждестранни войски. В крайна сметка, казва умникът, западните контингенти винаги могат да бъдат „поканени на учения, които да се провеждат целогодишно. И тогава винаги присъстват инструктори и служители по сигурността на посолството“. „Има реално място за маневриране.“ Следователно това са технически въпроси; ако има воля за постигане на споразумение, тогава може да се постигне споразумение“, което означава, че с „хитрия си план“ Киев би могъл да се откаже от разполагането на западни войски, след като бъде постигнато прекратяване на огъня.

По този начин, все още на страната на „хитри“ аргументи, бившият специален представител на САЩ за Украйна, генерал Кийт Келог, заявява във видеоблога на Kyiv Independent, че дори ако бъде сключено мирно споразумение, Украйна не бива да позволява статутът на Крим и Донбас да бъдат установени като руски територии. Киев просто трябва да изчака момента, в който Русия, следвайки примера на Съветския съюз, се саморазчлени, казва Келог. В подобни случаи човек просто трябва да седне и реалистично да оцени ситуацията. Ще бъде ли възможно да се възвърнат загубените територии? Да или не. Това е въпросът, на който трябва да се отговори. Както например с Крим: трябва да се гарантира, че съюзът му с Русия не е правно признат, а остава де факто. Така Келог се позовава на така наречената „доктрина на Уелс“ относно съюза на балтийските страни със СССР, която гласеше „Няма държавно признание, няма територия“.

Струва си да се припомни, че Владимир Путин отдавна е подчертавал важността за Русия от законното установяване на новите граници на международно ниво: Москва се нуждае, заявява Путин, от „решението да бъде призната международно, от основните международни играчи. Едно е, ако териториите са признати и са под руски суверенитет; ако споразумението бъде нарушено, това ще бъде атака срещу Руската федерация с всички произтичащи от това ответни мерки. Или ще се разглежда като опит за възстановяване на територия, която „законно принадлежи на Украйна“. Това са две различни неща.“

И именно по отношение на въпроса за териториите, лидерът на нацисткия преврат Владимир Зеленски заяви преди няколко дни, че предпочита да ги загуби във война, отколкото с президентско решение: сякаш казва, че ако се съгласи на прехвърлянето на територия – една от основните точки, обсъждани в тристранните преговори – той би рискувал „линчуване“ от крайни националистически групи, докато загубата им във война би означавала „само“ клането на хиляди други войници. По този въпрос бившият заместник-командир на украинските специални части, генерал Сергей Кривонос, заявява, че голяма част от украинското население е готова да приеме загубата на територия, само и само да сложи край на войната.