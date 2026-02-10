Гняв в италианския град Нишеми, който виси над 25-метрова пропаст СНИМКИ/ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

В продължение на дни 25 000 жители на сицилианския град Нишеми живеят на ръба на 25-метрова пропаст. На 25 януари, след проливен дъжд, донесен от циклона Хари, опустошително свлачище откъсна цял склон на града, създавайки 4-километрова пропаст. Пътища се срутиха, коли бяха погълнати, а цели части от градската структура се сринаха в долината отдолу.

Десетки къщи висят несигурно над ръба на свлачището, докато превозни средства и фрагменти от пътното платно продължават да се рушат час след час под напрежението на нестабилната земя.

Властите са евакуирали над 1600 души досега. Цели части от историческия център са изложени на риск, включително църкви от 17-ти век, които могат да се срутят всеки момент.

Според геолози и експерти по околна среда, свлачището в Нишеми е поредният знак за това как климатичната криза променя Средиземноморието, където е имало безразличие към десетилетия на погрешни строителни политики и неконтролируем модел на урбанизация.

"Всичко се случи за броени минути", разказва 70-годишната Салватрисе Диска. Тя живееше в един от домовете, които сега са в червената зона, определена от властите като застрашена от срутване. "Токът спря и няколко минути по-късно полицията почука на вратата ни. Казаха ни да си тръгнем незабавно, да изоставим всичко и да вземем само най-необходимото - няколко одеяла и лекарствата ни. В продължение на седмица не можехме дори да се изперем или да преоблечем дрехите си."

Повечето от евакуираните са настанени при роднини, докато най-възрастните са преместени в домове за възрастни хора. Други са временно настанени в къщи за гости. Извън червената зона пожарникарите са поставили палатка, където жителите чакат да бъдат ескортирани от спасител, за да вземат ценности, снимки и картини, които не са успели да съберат, докато са бягали от домовете си.

С разрешение от спасителните екипи, The Guardian се присъедини към мисия в червената зона, придружавайки пожарникарите. Сред сградите, предназначени да бъдат изоставени завинаги, е известната пицария "А Баруниса". Нейната собственичка, 41-годишната Бенедета Рагуза, има само минути, за да спаси машини и обзавеждане.

Свлачището напредва. Миналата седмица триетажна жилищна сграда се откъсна от ръба на пропастта и се разби в стръмния склон на свлачището отдолу, след като се клатушкаше на ръба шест дни.

"Изпразваме мястото", казва Рагуза. "Свърши се. Загубихме всичко."

В града се е възцарила тишина, от онези, които настъпват точно преди катастрофа: улиците са се изпразнили, градският пейзаж е превърнат в град-призрак след свлачището.

Разположена на ръба на калния поток, обществената библиотека Biblioteca Marsiano се извисява над празнотата. В мазето ѝ се съхраняват над 4000 редки и исторически ценни книги. Писателите призоваха властите да възстановят колекцията, включително редки издания отпреди 1830 г. за сицилианската история, но библиотеката се намира в "черната зона" - недостъпна дори за пожарникарите - което оставя съдбата на книгите, както и на стотици жители, несигурна.

"Хората са травмирани", казва 38-годишният Давиде Кашо, доброволец в Outside, която предоставя подкрепа на евакуираните. "За мнозина това не беше просто къща: в тези стени беше целият им живот, спомените им. Има смесица от гняв и отчаяние, защото знаят, че това бедствие е можело да бъде предотвратено."

Същият участък в града вече се е срутвал през 1790 г., когато свлачище принудило хората да напуснат квартала Санте Крочи. Повече от два века по-късно, през октомври 1997 г., земята отново се срути, предизвиквайки масови евакуации. Въпреки тази история, много сгради в района са построени десетилетия по-късно, редом с домове от 17-ти век.

"Семейството ми живя в тази къща от три поколения", споделя София Салво, 61-годишна, учителка в начално училище, която не може да се върне у дома след свлачището. "Реновирахме го за моето пенсиониране, след като дядо ми и баща ми го построиха законно. Сега го няма и аз продължавам да питам защо властите са го разрешили в рискова зона. Някой трябва да поеме отговорност."

Прокуратурата в Гела, на няколко километра от Нишеми, започна разследване за бедствие, причинено от небрежност.

"Разглеждаме значителен обем материали, включително изображения, предоставени от Италианската космическа агенция", казва Салваторе Вела, главният прокурор в Джела. "Ще последват изслушвания на свидетели. Едно е сигурно: никой няма да бъде пощаден от проверка."

Случилото се в Нишеми далеч не е изолиран случай

Според геолози и експерти по околна среда, това е резултат от десетилетия безразсъдни политики за жилищно строителство и планиране, които от Втората световна война насам до голяма степен игнорират острата хидрогеоложка уязвимост на страната.

Италия е построила стотици нови квартали и хиляди домове в крехки райони: по речни корита, по нестабилни склонове, близо до скали и в зони, изложени на свлачища, наводнения и сеизмичен риск. Накратко, места, където хората никога не е трябвало да бъдат насърчавани да живеят.

Според доклад на националната статистическа агенция Istat, публикуван миналия ноември, на всеки 100 новопостроени жилища в Италия, 15 нямат необходимите разрешения - в страна, която според италианската екологична асоциация Legambiente е регистрирала около 17 000 големи свлачища на повече от 14 000 места за малко повече от век, довели до близо 6000 директни смъртни случая.

През 1998 г. едно от най-смъртоносните свлачища в Италия удари град Сарно в южната част на региона Кампания. След дни на проливни дъждове цели хълмове се срутиха, убивайки 160 души. По-късно разследванията показаха, че много домове са построени незаконно върху нестабилни склонове.

"През последните 70 години поредица от лоши решения утежни щетите", обяснява Кристиан Мълдър, професор по екология и климатични извънредни ситуации в Университета на Катания в Сицилия. "Парите от европейската програма за възстановяване, получени след Втората световна война, бяха лошо изразходвани в Италия, подхранвайки безразсъден модел на урбанизация, който игнорираше екологичния риск."

Между 1948 и 1952 г. Италия е получила около 1,5 милиарда долара помощ по програмата, известна като плана "Маршал". Тези средства са подхранвали бързата урбанизация в страна със слабо планиране и широко разпространен клиентелизъм, особено на юг. Резултатът е бедствие, което сега е необратимо от ускоряващата се климатична криза.

"Това не са успокояващи дъждове, а силни проливни валежи, които изливат годишно количество вода за няколко часа и предизвикват свлачища", предупреждава Мълдър. "Със Средиземно море, сред най-горещите години в историята през 2025 г., по-топлите морета нагряват атмосферата и подхранват екстремни събития като циклона Хари, който удари Нишеми и останалата част от острова."

Разрушителната сила на циклона Хари, с ветрове над 60 мили в час и вълни, достигащи до 15 метра, остави дълга следа от опустошения в Сицилия, разрушавайки пристанища, повреждайки домове, разкъсвайки пътища и причинявайки загуби от приблизително 2 милиарда евро (1,73 милиарда британски лири).

Легамбиенте заяви, че само през 2025 г. островът е бил засегнат от 45 екстремни метеорологични събития, всяко от които е нанесло значителни щети на обществената и частната инфраструктура.

В Нишеми друг фланг на града се е срутил. Градът е построен върху крехка глинена основа и земята отново се е свлякла надолу. Възрастна двойка, която 10 дни е чакала разрешение да вземе няколко останали дрехи, е била върната обратно от пожарникарите. Казали им, че е твърде опасно да се впускат в алеи, вече маркирани за срутване.

Те се върнаха от червената зона с наведени глави. Една от тях поклати глава, сякаш все още преговаряше с реалността. Сълзи се стичаха тихо по лицето й.

Знаеха, че ще трябва да чакат още, преди да се върнат у дома. И знаеха, още по-болезнено, че може никога да не се върнат.