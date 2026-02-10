Кондукторка в Германия бе нападната седмица след смъртоносен побой над неин колега

Още един кондуктор беше нападнат в Германия около седмица след фаталното посегателство над друг служител на железопътния оператор „Дойче Бан“, пребит от пътник, съобщи полицията днес, цитирана от ДПА.

Четиредесет и две годишната кондукторка проверявала билети във влак, пътуващ от югозападния град Щутгарт към град Крайлсхайм, в неделя.

Тя установила, че 21-годишен пътник пътува без валиден билет и му казала, че ще трябва да заплати глоба, съобщиха от Федералната полиция в Щутгарт.

След като се отдалечил, след малко заподозреният отново се приближил към нея, наплюл я по крака и се опитал да я удари в корема с бутилка, според очевидци.

След това той е избягал от мястото на инцидента. Полицията започна разследване за опит за причиняване на тежка телесна повреда и се обърна към обществото с призив за съдействие от очевидци.

Инцидентът се случва по-малко от седмица след физическо нападение над кондуктор, завършило със смърт, което бе и първият подобен случай в историята на „Дойче Бан“, както съобщи националният железопътен оператор.

Тридесет и шест годишният служител беше пребит миналата седмица от пътник във влак при проверка на билети, докато влакът заминаваше от гара Ландщул, югозападно от Франкфурт.

Пътникът нямал билет и трябвало да бъде свален, но нападнал физически кондуктора, причинявайки му тежки наранявания с удари по главата, съобщи прокуратурата в съседния град Цвайбрюкен.

Заподозреният, който е гръцки гражданин, заяви пред властите, че живее в Люксембург. По първоначални данни той не е използвал оръжие и не е имал криминално досие в Германия.

Пътници оказали първа помощ и уведомили полицията. Кондукторът е бил реанимиран на място, след което е бил откаран в болница, където е починал от получените наранявания.

