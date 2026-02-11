IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Отбелязваме Европейския ден на телефон 112

Тази година събитието е под мотото „Телефон 112 и децата“

11.02.2026 | 08:00 ч. 1
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

На 11 февруари ще бъде отбелязан Европейския ден на телефон 112. Тази година събитието ще се проведе под мотото „Телефон 112 и децата“.

11 февруари е обявен за Европейски ден на ЕЕНСП 112 със Съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от общността.

Във връзка с датата, МВР ще представи в сряда резултати от работата на отдел „Административно-наказателна отговорност“ в ДНС 112 в превенцията на фалшиви и шеговити сигнали от деца и ученици в координация с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – МС и добри практики от гражданското образование в столичното 2 СУ “Акад. Емилиян Станев“. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem