Отбелязваме Европейския ден на телефон 112

На 11 февруари ще бъде отбелязан Европейския ден на телефон 112. Тази година събитието ще се проведе под мотото „Телефон 112 и децата“.

11 февруари е обявен за Европейски ден на ЕЕНСП 112 със Съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от общността.

Във връзка с датата, МВР ще представи в сряда резултати от работата на отдел „Административно-наказателна отговорност“ в ДНС 112 в превенцията на фалшиви и шеговити сигнали от деца и ученици в координация с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – МС и добри практики от гражданското образование в столичното 2 СУ “Акад. Емилиян Станев“.