Тръмп заплашва да спре отварянето на моста между САЩ и Канада

Доналд Тръмп отново се развихри и заплаши да спре откриването на масивния мост Онтарио-Мичиган, свързващ Уиндзор и Детройт. Републиканецът отправи критики и към Барак Обама заради това, че е предоставил на Канада "освобождаване от отговорност", което е позволило на проекта да заобиколи защитите на "Купувай американско“.

В остра публикация в своя профил в Truth Social в понеделник вечерта Тръмп обвини Канада в експлоатация на САЩ и се закле, че ще блокира проекта за международния мост Горди Хау, освен ако Америка не бъде компенсирана и третирана с това, което той нарече "справедливост и уважение“.

"Президентът Барак Хюсеин Обама глупаво им даде освобождаване от отговорност, за да могат да заобиколят закона "Купувай американско“ и да не използват никакви американски продукти, включително нашата стомана“, написа Тръмп.

Тръмп твърди, че Канада се е облагодетелствала несправедливо от американските отстъпки.

"Няма да позволя този мост да бъде отворен, докато Съединените щати не бъдат напълно компенсирани за всичко, което сме им дали, и също така, което е важно, Канада се отнася към Съединените щати със справедливостта и уважението, които заслужаваме“, се казва още в съобщението на Тръмп.

Изключителната заплаха на президента е насочена към един от най-значимите инфраструктурни проекти на северната граница.

Очаква се извисяващата се конструкция през река Детройт да трансформира търговията и транспорта между двете страни.

Публикацията на Тръмп предизвика широкомащабни обвинения срещу проекта и ролята на Канада в него, като се твърди, че Съединените щати са били пренебрегнати при изграждането на мост, свързващ собствената им територия.

"Както всички знаят, Канада се отнася много несправедливо със Съединените щати в продължение на десетилетия. Но представете си, Канада изгражда огромен мост между Онтарио и Мичиган. Те притежават както канадската, така и американската страна и, разбира се, са го построили практически без американско съдържание“, написа Тръмп.

Той посочва Обама, обвинявайки предшественика си в подкопаване на американската индустрия.

Тръмп отиде още по-далеч, като предложи Съединените щати да имат дялово участие в проекта.

"С всичко, което сме им дали, би трябвало да притежаваме, може би, поне половината от този актив“, каза Тръмп, добавяйки: "Приходите, генерирани благодарение на американския пазар, ще бъдат астрономически.“

Гневът на Тръмп е съсредоточен върху споразумение за освобождаване от отговорност, договорено по време на президентството на Обама, което позволи на моста да заобиколи строгите изисквания "Купувай американско“.

Състоянието позволяваше използването както на канадско, така и на американско желязо и стомана в строителството, вместо да се изискват изключително материали, произведени в САЩ.