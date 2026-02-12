Изкуственият интелект заплашва вечната машина за печалба във финансовата индустрия

Изкуственият интелект заплашва да разруши банковата индустрия, но тя има история на намиране на нови начини за получаване на заплати въпреки технологичните промени.

Цената на посредничеството във финансите остава близо 2% от финансовите активи, тъй като финансистите измислят по-сложни или усъвършенствани продукти и услуги за продажба.

Възходът на изкуствения интелект може да доведе до бъдеще, в което финансовите услуги стават неактуални, като някои експерти предполагат, че може да е необходим универсален базов доход, за да се справят с произтичащите от това социални разделения.

Изкуственият интелект не само заплашва да остави стада от софтуерни бизнеси "на паша". Обучението на Anthropic PBC на своите модели на Клод във финансовото моделиране също така изпрати студени тръпки по гръбнаците на банкери и анализатори. Макар че най-вече подозирам, че талантът на банковата индустрия за самосъхранение ще я защити от технологичните промени, се чудя дали екстремната версия на нашето напълно автоматизирано бъдеще с изкуствен интелект би могла да направи финансовите услуги толкова неподходящи, колкото всичко останало, пише Пол Дейвис, колумнистът на Bloomberg.

Финансите имат много дълга история на постоянно намиране на нови начини за получаване на заплащане, дори когато светът на парите продължава да се променя. Само през последните няколко десетилетия събирането на спестяванията на хората, купуването и продажбата на ценни книжа и изпращането на пари до другия край на света станаха по-бързи и по-евтини. Интернетът и смартфоните премахнаха триенето и забавянията, които дълго време бяха източник на приходи за посредниците.

И въпреки това банките, брокерите и мениджърите на пари все още са в бизнеса и реализират добри печалби. Процесът на превръщане на един долар от спестяванията в долар от инвестицията не е станал по-евтин от повече от 130 години, според проучвания на Томас Филипън, професор по финанси в Бизнес училището на Стърн към Нюйоркския университет. От ерата на телеграфа в края на 1880-те до ерата на високочестотната алгоритмична търговия, общите разходи за посредничество са останали близо до 2% от финансовите активи, установи Филипън.

Как работи това? За всяко развитие, което подкопава това, което финансистите са правили преди, те са успели да измислят по-сложни или сложни продукти и услуги за продажба. Някои от имената са се променили, но общите разходи за икономиката остават почти същите.

Традиционните активно управлявани фондове са били брутално притиснати от пасивни индексни тракери в продължение на години,

които вършат подобна работа на част от цената. Но индустрията е запазила приходите си чрез възхода на хедж фондовете и частния капитал, които начисляват още по-високи такси за по-сложни продукти. В световен мащаб общите приходи на фондовата индустрия са били 34 цента на долар управлявани активи през 2024 г., което е малка промяна спрямо 36 цента през 2005 г., според Boston Consulting Group.

Друг пример са търговските бюра на инвестиционните банки, които бяха силно засегнати от по-строгите регулации след кризата през 2008 г., както и от електронизацията и по-голямата прозрачност и автоматизация. Но през последните няколко години те обърнаха дълъг постоянен спад, като отпускаха повече заеми на тези скъпоструващи алтернативни мениджъри и като продаваха повече деривати и структурирани сделки, например. Дори в нещо толкова скучно като обработката на плащания за големи компании, банките защитаваха доходите, като комбинираха прости нискотарифни транзакции с премиум добавки като интелигентно управление на паричните средства и анализи.

Разбира се, банковото дело и парите са били подпомогнати и от социални и политически сили. От 80-те години на миналия век насам огромен облак от излишен финансов капитал е бил надут, по думите на стратега и автор Виктор Швец. Поколението, израснало след Втората световна война, искаше по-малко правителство и повече индивидуализъм. В политически план това доведе до бърза дерегулация и политики, които дадоха приоритет на активите пред доходите, твърди Швец в последната си книга „Здрачът преди бурата“. Повече хора и компании получиха достъп до по-големи суми дълг за всякакви инвестиции и потребление. Застрахователните и спестовните продукти се разраснаха като гъби. Глобалната търговия и корпоративните заеми експлодираха. А глобалната финансова система, която беше приблизително със същия размер като реалната икономика през 70-те години на миналия век, нарасна бързо до повече от пет пъти по-голяма стойност от световното икономическо производство днес.

В комбинация с технологиите това направи почти всички по-добри, но увеличи неравенствата на много места. Предупреждението на Швец е, че ако изкуственият интелект не се контролира, бързо ще разшири и задълбочи произтичащите от това социални пукнатини.

Утопичното обещание на изкуствения интелект е изобилието,

но единствените гарантирани бенефициенти са супер елитът, който притежава машините. Но ето и проблемът: В бъдеще, където повечето индустрии почти не се нуждаят от работници, кой ще консумира всички услуги и стоки, които произвеждат? Швец, както много други, смята, че голяма част от отговора ще трябва да бъде универсален базов доход за всички, независимо дали имат някаква работа или не, платен от данъци.

Но това ще бъде много малка помощ за финансовите услуги. Когато ви е гарантирана доживотна заплата и имате малък шанс да правите каквото и да е друго, няма да има смисъл да спестявате за пенсиониране и вероятно няма причина да се задлъжнявате, за да си купите къща. Финансовото задълбочаване от последните 50 години може бързо да се обърне.

Какво би могъл да направи Уолстрийт? Една идея, която вече се налага, е да превърне парите в забавление: пазарите за прогнози, хазартът с опции за акции и криптовалутите са точно това. Безславното бъдеще на финансите може да бъде икономически безсмислена игра. Само все по-смаляващ се суперелит би се нуждаел от финансови услуги – и вероятно просто би помолил машините да го направят. В крайна сметка самите пари биха могли да се окажат куха опора в икономика, където решенията на повечето хора вече нямат никакво значение.

Някои смятат, че нещата ще се развият по този начин. Нямам представа, но дори водещи финансови ръководители осъзнават, че политиците трябва да започнат да измислят как да забавят смущенията и да създадат предпазни парапети, за да предпазят обществото от по-голяма поляризация и хаос.

Само миналия месец в Давос, Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co., предложи правителствата да намерят начин да спрат банки като неговата да съкращават бързо броя на служителите си, тъй като изкуственият интелект поема работата им. Тази идея не беше подложена на сериозно внимание, но финансовата индустрия все пак си струва да бъде изслушана. В края на краищата, малко други са били толкова последователни в преоткриването на начини за наемане на хора и начисляване на такси за продукти, за които светът никога не е знаел, че се нуждае.