Захарова: Русия ще пропусне първото заседание на Съвета за мир

Русия няма да изпрати делегати на учредителното заседание на Съвета на мира, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

"Русия няма да участва в [предстоящото] заседание на Съвета на мира“, каза тя на брифинг за пресата.

Според дипломатът "работата по формулирането на позицията [на Москва] [относно Съвета на мира] продължава“.

Планирано е Вашингтон да бъде домакин на първото заседание на Съвета на мира на 19 февруари.

На 22 януари 19 държави подписаха хартата на Съвета за мир в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Органът е създаден като част от усилията за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Съветът за мир е създаден въз основа на споразумение между Израел и радикалното палестинско движение Хамас за управление на ивицата Газа, но той е предназначен и за предотвратяване и уреждане на конфликти в други региони, припомня руската телеграфна агенция.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва в момента формулира позицията си относно Съвета на мира и обмисля "колко предпазливо много страни на Запад и Изток, включително постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, са реагирали на тази идея“.

Президентът Владимир Путин заяви, че Русия е готова да похарчи 1 милиард долара от активи, замразени в САЩ, за Съвета за мир.