Захарова: Русия ще пропусне първото заседание на Съвета за мир

Първата среща ще се състои на 19 февруари във Вашингтон

12.02.2026 | 16:30 ч. 3
Reuters

Русия няма да изпрати делегати на учредителното заседание на Съвета на мира, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

"Русия няма да участва в [предстоящото] заседание на Съвета на мира“, каза тя на брифинг за пресата.

Според дипломатът "работата по формулирането на позицията [на Москва] [относно Съвета на мира] продължава“.

Планирано е Вашингтон да бъде домакин на първото заседание на Съвета на мира на 19 февруари.

На 22 януари 19 държави подписаха хартата на Съвета за мир в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Органът е създаден като част от усилията за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Съветът за мир е създаден въз основа на споразумение между Израел и радикалното палестинско движение Хамас за управление на ивицата Газа, но той е предназначен и за предотвратяване и уреждане на конфликти в други региони, припомня руската телеграфна агенция.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва в момента формулира позицията си относно Съвета на мира и обмисля "колко предпазливо много страни на Запад и Изток, включително постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, са реагирали на тази идея“.

Президентът Владимир Путин заяви, че Русия е готова да похарчи 1 милиард долара от активи, замразени в САЩ, за Съвета за мир. 

