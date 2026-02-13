Мерц: В ерата на великите сили нашата свобода вече не е даденост

Международният ред, основан на правила, вече е минало, каза германският канцлер Фридрих Мерц на Мюнхенската конференция по сигурността (МКС), която се провежда в баварската столица от днес до 15 февруари. На нея участват над 60 държавни ръководители, както и министри на отбраната от близо 100 държави.

„Този ​​ред, колкото и несъвършен да е бил той даже в най-добрите времена, вече не съществува“, подчерта германският канцлер, цитиран от "Дойче Веле".

Мерц припомни, че конференцията се провежда под мрачното мото "В процес на разруха". Стъпвайки върху цитат от германския философ Петер Слотердайк, Мерц обяви, че приключва дългото отсъствие на Европа от световната история.

„Прекрачихме прага на епоха, която отново се характеризира с употребата на сила и с доминирана от великите сили политика“, отбеляза германският канцлер.

Фридрих Мерц предупреди за заплахата за свободата в един свят, доминиран от велики сили.

„В ерата на великите сили нашата свобода вече не се приема за даденост. Тя е застрашена. Защитата на тази свобода ще изисква твърдост и воля. Това означава за нас да бъдем готови за промени и, да - дори за жертви. И не някой ден, а точно сега“, подчерта грманският канцлер.

Обвини Русия в "насилствен ревизионизъм"

Канцлерът на Германия определи войната на Русия срещу Украйна и употребата на сила от Москва като основен признак за разрушаването на предишния световен ред, основан на правила.

„Насилственият ревизионизъм на Русия, нейната жестока война срещу Украйна – това е само най-ярката проява на това”, отбеляза германският политик. Според него, всеки ден се извършват военни престъпления. „Това е най-ярката проява на тази тенденция”, посочи Мерц.

Германският правителствен ръководител подчерта още, че Китай също претендира за глобално лидерство. Пекин преосмисля международния ред „в свой дух“, лидерството на САЩ „се оспорва, вероятно е загубено“, посочи Фридрих Мерц.

Най-висок приоритет е „укрепването на Европа в рамките на НАТО“ – целта трябва да бъде намаляване на „нашата зависимост и уязвимост“, подчерта още Мерц в речта си.