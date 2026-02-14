Новата ера, когато "всичко се промени“, започна през 2014 г., заяви в интервю за ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
"Бих казал, че [новото] броене трябва да започне след 2014 г. След 2014 г. всичко се промени“, каза той, когато беше помолен да коментира настоящия етап в световните дела.
Песков припомни събитията в Европа през онази година и ролята на Запада в държавния преврат в Украйна през 2014 г.
"Тогава беше прекрачена определена граница. Тогава започна нова реалност, която наложи решителни мерки от наша страна. И нашият президент взе съответно решение, което ни накара да преразгледаме подходите си към тези, които преди смятахме за наши партньори“, добави той.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.