Новата ера, когато "всичко се промени“, започна през 2014 г., заяви в интервю за ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Бих казал, че [новото] броене трябва да започне след 2014 г. След 2014 г. всичко се промени“, каза той, когато беше помолен да коментира настоящия етап в световните дела.

Песков припомни събитията в Европа през онази година и ролята на Запада в държавния преврат в Украйна през 2014 г.

"Тогава беше прекрачена определена граница. Тогава започна нова реалност, която наложи решителни мерки от наша страна. И нашият президент взе съответно решение, което ни накара да преразгледаме подходите си към тези, които преди смятахме за наши партньори“, добави той.