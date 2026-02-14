IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Светът навлезе в нова ера още през 2014 г.

Тогава започна новата реалност, добави говорителят

14.02.2026 | 12:47 ч.
Новата ера, когато "всичко се промени“, започна през 2014 г., заяви в интервю за ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Бих казал, че [новото] броене трябва да започне след 2014 г. След 2014 г. всичко се промени“, каза той, когато беше помолен да коментира настоящия етап в световните дела.

Песков припомни събитията в Европа през онази година и ролята на Запада в държавния преврат в Украйна през 2014 г.

"Тогава беше прекрачена определена граница. Тогава започна нова реалност, която наложи решителни мерки от наша страна. И нашият президент взе съответно решение, което ни накара да преразгледаме подходите си към тези, които преди смятахме за наши партньори“, добави той.

Кремъл Дмитрий Песков нова ера 2014 Русия
