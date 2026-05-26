IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

Меси е преминал прегледи, разкриха първоначалната диагноза

38-годишният футболист е изпитвал физически дискомфорт

26.05.2026 | 10:58 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лионел Меси е преминал прегледи на лявото подколянно сухожилие - проблем, който го извади от игра при победата на Интер Маями с 6:4 над Филаделфия, само седмици преди националният тим на Аржентина да започне защитата на световната си титла, пише агенция DPA.

Клубът от Маями потвърди, че 38-годишният футболист е изпитвал „физически дискомфорт“, преди да бъде заменен в края на срещата от MLS.

Кратко изявление на уебсайта на американския отбор гласи: „След допълнителни медицински изследвания в понеделни първоначалната диагноза показва претоварване, свързано с мускулна умора в лявото му подколянно сухожилие. Графикът за завръщането на Меси към физическа активност ще зависи от функционалния му напредък.“

Свързани статии

Лионел Меси, който в кариерата си е участвал на пет световни първенства по футбол, вече заяви, че ще играе в предстоящия турнир само ако е напълно здрав.

Съставът на Аржентина започва защитата на титлата си на Мондиал 2026 с двубой срещу Алжир след три седмици - на 16 юни.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Лионел Меси прегледи диагноза
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem