След решението на Върховния съд: Тръмп обяви нови глобални мита от 10%

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „дълбоко разочароващо“ решението на Върховният съд на САЩ, с което бяха обявени за незаконни неговите мащабни глобални мита, и обяви въвеждането на нови универсални налози в размер на 10%.

Тръмп отправи остри критики към съда и заяви, че е „абсолютно засрамен“ от „определени негови членове“, които са гласували срещу ключов елемент от икономическата му политика.

В изявления пред журналисти той отиде по-далеч, като обвини институцията във външно влияние: „По мое мнение съдът е бил повлиян от чуждестранни интереси“.

Малко след решението президентът обеща, че ще намери други начини да възстанови митническите мерки.

„Сега ще бъдат използвани други алтернативи, които да заменят онези, които съдът неправилно отхвърли“, каза той по време на пресконференция, като подчерта, че новите подходи могат да донесат дори по-големи приходи.

Тръмп добави, че въпреки съдебния удар се чувства „по-силен“, а малко по-късно обяви въвеждането на ново глобално мито от 10%, което ще засегне широк кръг от вносни стоки, съобщава БГНЕС.

Решението на Върховния съд представлява сериозен удар по една от емблематичните икономически политики на президента, но Белият дом дава сигнали, че търговският натиск върху партньорите на САЩ ще продължи под друга форма.