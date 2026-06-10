Цени, дългове и управлението на икономическото напрежение

Държавата обяви "война" с високите цени. Провеждат се проверки, засилва се контролът, отправят се обещания за таван на надценките, наблюдава се пазарът и се отправят предупреждения към търговците.

Всичко това се случва на фона на нарастващо обществено напрежение и страх, че финансовият натиск върху хората тепърва ще се увеличава.

Докато институциите се опитват да овладеят ценовия натиск, друга система очевидно се подготвя за последствията от евентуална икономическа криза.

Камара на частните съдебни изпълнители предлага идеи под мотото "Превенция вместо принуда".

Зад това послание стоят предложения за доброволно уреждане на дългове, електронни процедури, ускорени продажби на имущество и дори нови правомощия за удостоверяване на факти при спорове между граждани, бизнес и монополисти.

Въпросът вече не е само накъде върви държавата в опита ѝ едновременно да овладее цените и да управлява последствията от една все по-напрегната икономическа среда.

Разговор в ефира на "Директно" с председателя на Камарата на ЧСИ Георги Дичев.