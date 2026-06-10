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Цени, дългове и управлението на икономическото напрежение

Докато институциите се опитват да овладеят ценовия натиск, друга система очевидно се подготвя за последствията

10.06.2026 | 20:58 ч. Обновена: 10.06.2026 | 20:58 ч. 1
Цени, дългове и управлението на икономическото напрежение

Държавата обяви "война" с високите цени. Провеждат се проверки, засилва се контролът, отправят се обещания за таван на надценките, наблюдава се пазарът и се отправят предупреждения към търговците.

Всичко това се случва на фона на нарастващо обществено напрежение и страх, че финансовият натиск върху хората тепърва ще се увеличава.

Докато институциите се опитват да овладеят ценовия натиск, друга система очевидно се подготвя за последствията от евентуална икономическа криза.

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Камара на частните съдебни изпълнители предлага идеи под мотото "Превенция вместо принуда".

Зад това послание стоят предложения за доброволно уреждане на дългове, електронни процедури, ускорени продажби на имущество и дори нови правомощия за удостоверяване на факти при спорове между граждани, бизнес и монополисти.

Въпросът вече не е само накъде върви държавата в опита ѝ едновременно да овладее цените и да управлява последствията от една все по-напрегната икономическа среда.

Разговор в ефира на "Директно" с председателя на Камарата на ЧСИ Георги Дичев.

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