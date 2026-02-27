Защо американската морска пехота все пак не приема M7

Морските пехотинци може би са се отказали от пушката, след като експерт от американската армия я е критикувал на изложба във Вашингтон, окръг Колумбия, миналата година. Морската пехота на САЩ все по-ясно заявява, че не е „Втора армия“ и този месец също потвърди, че няма да приеме пушката M7, проектирана от SIG Sauer, като избере да запази своята автоматична пехотна пушка M27. Task and Purpose първи съобщи, че Морската пехота на САЩ е отхвърлила M7 на американската армия, която беше избрана за програмата Next Generation Squad Weapons (NGSW), за да замени карабината M4 и леката картечница M249.

„Морската пехота ще запази M27 за нашите формирования за близък бой, тъй като тя най-добре отговаря на нашите уникални изисквания за служба, амфибийно доктринално използване на оръжия и различни приоритети за модернизация, като същевременно осигурява безпроблемна оперативна съвместимост в рамките на Обединените сили и с коалиционните партньори“, каза говорител на Морската пехота на САЩ пред Task & Purpose, но не предостави допълнителна информация защо службата е взела това решение.

Морската пехота на САЩ никога официално не е напредвала с M7, а през май 2020 г. Системното командване на морската пехота дори се е отдръпнало, след като беше съобщено, че ще замени M27 с NGSW, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Може би някои морски пехотинци са се вслушали в казаното от армейски войник за предшественика на M7, експерименталната XM7, миналата година на изложението Modern Day Marine във Вашингтон.

Капитан Брейдън Трент от армията на САЩ представи събрани доказателства за XM7 и направи много грубото заключение, че тя е „негодна за употреба като модерна служебна пушка“.

Както беше съобщено по-рано, XM7 е базирана на линията MCX на SIG Sauer, еволюция на пушките AR-15/M16, използвани от военните в продължение на близо шест десетилетия.

Това може би ѝ е дало леко предимство пред конкурентните предложения в програмата NGSW, с ключовите разлики в действието. Вместо системата за директно задействане, открита в AR-15/M16, MCX използва механизъм за работа с газово бутало.

Ключовото предимство е подобрената надеждност, но това идва с компромис с теглото, тъй като газовото бутало е по-тежко. XM7 обаче предлага по-голям обхват и спирачна сила, изисквания, породени от опита в Афганистан по време на Глобалната война срещу тероризма (GWOT). Както пушката XM7, така и автоматичната пушка XM250 е трябвало да бъдат заредени с новоразработения 6.8x51mm Common патрон, който също е обозначен от Института на производителите на спортни оръжия и боеприпаси (SAAMI) като .277 SIG Fury.

Патронът е разработен да бъде „по средата“ между 5.56x45mm NATO и 7.62x51mm NATO по диаметър на цевта, въпреки че е размерно подобен на последния. Не бива да се бърка с патрона Remington 6.8x43mm, също разработен през последните години.

Доказано е, че Common патронът спира противник с един патрон, докато патронът 5.56 NATO, изстрелян от M4, изисква няколко патрона.

На теория всичко това звучи добре. Но Трент основава предупрежденията си на това как XM7 е бил използван в тестове, където не е изпълнил напълно обещанието си.

Войниците се оплакват от 20-зарядния пълнител, който ограничава количеството боеприпаси, налични в престрелка. Освен това XM7 е по-тежък от M4 и съвременните тактики все още изискват да се атакува потенциален противник на 300 метра или по-малко, което обезсмисля точността му на по-големи разстояния.

По-голямо безпокойство е, че цевта е показала прекомерно износване само след 2000 изстрела.

Другото съображение е, че морската пехота на САЩ е избрала своята пехотна автоматична пушка M27 (IAR), базирана на Heckler & Koch, не толкова отдавна. Тя е използвана за първи път в бойни действия в Афганистан през 2011 г., първоначално за да замени M249, но оттогава еволюира и замени и M16A4 и M4A1.

M27 все още е с патрон 5.56 и следователно няма спирачната сила на по-тежкия патрон на XM7, но морските пехотинци рекламират по-голямата ѝ точност и обхват от M4. Тя също така използва система с газово бутало с къс ход, която помага за по-чисто и по-хладно действие.