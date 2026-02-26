МВР ще създаде щаб за изборите

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща днес в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.

Слугжебният премиер Гюров заяви, че очаква безпристрастност и максимално добра организация за честни и прозрачни избори.

Обсъдени бяха всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април.