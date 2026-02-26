Румънец се опита да изтръгне дете от ръцете на майка му в Италия ВИДЕО

Шокиращи кадри от охранителна камера показват момента, в който 18-месечно момиченце е сграбчено от бездомник в супермаркет в Италия - сцена, която оставя майката да крещи отчаяно за помощ.

Инцидентът се разиграва в магазин Uscita в Бергамо. На видеото се вижда как семейството излиза през автоматичните врати, когато мъж - по информация 47-годишен бездомен румънец - внезапно се нахвърля към детето. Облечен в тъмно горнище и зелени панталони, той посяга към момиченцето секунди след като влиза в магазина.

В един от най-напрегнатите моменти малкото дете е дърпано едновременно в две посоки - майката и нападателят държат ръцете и краката му и се опитват да го издърпат към себе си. Бащата, който бута пазарска количка, реагира мигновено - оставя я и се втурва да се намеси.

Докато майката се бори да задържи дъщеря си, мъжът продължава да я дърпа с такава сила, че бедрената кост на детето е счупена, съобщава The Telegraph.

Свидетели на случващото се се включват почти веднага и помагат да отнемат детето от мъжа. На кадрите се вижда и друго момиче с черна коса, което наблюдава в недоумение как всичко се разиграва за секунди пред очите му. Малко по-късно охранители също се намесват и успяват да задържат нападателя до пристигането на полицията.

Заподозреният е арестуван на място от италианските власти и е оставен в ареста. Срещу него са повдигнати обвинения за отвличане при утежняващи обстоятелства на дете под 14 години и за нанасяне на тежка телесна повреда.

Момиченцето е откарано в болница малко след драматичната схватка, където е лекувано за счупената бедрена кост. В момента се възстановява у дома при родителите си.

"Инстинктът за оцеляване се задейства. Да видиш дъщеря си в опасност е ужасяващо. Реакцията беше мигновена. Не мислиш - просто действаш", казва бащата пред италианска телевизия, цитиран от New York Post.

Полицията посочва, че мотивът на мъжа засега остава неясен. Той се намира в ареста и очаква разпит.