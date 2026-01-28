Ромският бос Ицо Папата арестуван заради имотни измами и отвличане

Петима са задържани за имотни измами от групата на ромския барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата.

Вече са извършени обиски в къщата на Христо Върбанов. Иззети са множество доказателства, множество документи, както и парични средства. Води разследване за имотни измами, като разследващите имат доказателства за извършени 4 имотни измами, но се работи и по още такива.

Разследва се още реализирано отвличане на мъж, който в последствие е бил освободен, след това пък е починал.

Мъжът, който е починал, също е бил жертва на имотните измами на организираната група на Ицо Папата. Сред петимата задържани е именно Христо Върбанов с негови приближени, които обаче не са от семейния му кръг. Разследването продължава.