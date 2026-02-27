Статуята на Чърчил в Лондон беше изрисувана с надпис ”Свобода за Палестина"

Статуята на Уинстън Чърчил в Лондон е била осквернена с надписи, наричащи бившия британски премиер "ционистки военнопрестъпник", предадоха световните агенции.

Други фрази, изрисувани с червена боя върху бронзовата скулптура на Площада на парламента в Уестминстър, гласяха "Спрете геноцида", "Свободна Палестина", "Никога повече е сега" и "Глобализирайте интифадата".

Статуята тази сутрин е била почистена.

38-годишен мъж е арестуван по подозрение за причинено престъпление на расова основа.

“Малко след 4 часа сутринта в петък, 27 февруари, мъж е бил видян да пръска графити върху статуята на Уинстън Чърчил на Парламентарния площад. Първите служители са били на мястото в рамките на две минути. Мъжът, който е на 38 години, е бил арестуван по подозрение за причинено на расова основа престъпление. Той остава в ареста”, каза говорител на полицията в Лондон, цитиран от The Guardian.

Миналия декември полицията в Лондон и Манчестър обяви, че всеки, който скандира лозунга “глобализирайте интифадата“, ще бъде арестуван.

Решението на двете полицейски сили дойде след две терористични атаки: на плажа Бонди в Австралия и в синагогата Хийтън Парк в Манчестър на 2 октомври.

Статуята на бившия премиер е била вандализирана няколко пъти в миналото, включително по време на протести. Тя беше надраскана с графити, обвиняващи Чърчил в расизъм през юни 2020 г. по време на протеста на Black Lives Matter, предизвикан от смъртта на Джордж Флойд в САЩ.

По-късно същата година, през октомври, активист от Extinction Rebellion беше осъден да плати повече от 1500 паунда, след като обезобрази статуята, като написа „расист“ на пиедестала ѝ по време на протест за климата.

3,6-метровият паметник, създаден от Айвър Робъртс-Джоунс, беше открит през 1973 г. от съпругата на бившия премиер, Клементин Чърчил. Това е една от 12-те статуи на или около площада на Парламента, повечето от които са на известни държавници като Ейбрахам Линкълн и Нелсън Мандела.