Зеленски покани Фицо в Украйна, за да обсъдят “всички съществуващи проблеми"

Украинският президент Володимир Зеленски покани колегата си - премиерът на Словакия Робер Фицо да посети Украйна, за да обсъдят “всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ.

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс.

"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария, цитирана то Укринформ.

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба". / БТА