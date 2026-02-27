IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски покани Фицо в Украйна, за да обсъдят “всички съществуващи проблеми"

Лидерите са провели и телефонен разговор помежду си

27.02.2026 | 20:08 ч. 4
EPA/БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски покани колегата си - премиерът на Словакия Робер Фицо да посети Украйна, за да обсъдят “всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ.

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс.

"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария, цитирана то Укринформ.

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба". / БТА

