Кая Калас: Ще свикам извънреден Съвет „Външни работи“ в неделя

Ще свикам извънреден Съвет „Външни работи“ чрез видеоконферентна връзка в неделя, за да обсъдим Иран и бързо развиващите се събития в Близкия изток. Това написа в социалната мрежа Х първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас.
„Безразборните атаки на иранския режим срещу неговите съседи носят риск от въвличане на региона в по-широка война и ние ги осъждаме“, написа още Калас.
I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East.
I have been in contact with our partners in the Gulf countries. The Iranian regime’s indiscriminate attacks against its…— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026