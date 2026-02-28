IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кая Калас: Ще свикам извънреден Съвет „Външни работи“ в неделя

Безразборните атаки на иранския режим срещу неговите съседи носят риск

28.02.2026 | 21:25 ч. Обновена: 28.02.2026 | 21:30 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Ще свикам извънреден Съвет „Външни работи“ чрез видеоконферентна връзка в неделя, за да обсъдим Иран и бързо развиващите се събития в Близкия изток. Това написа в социалната мрежа Х първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас.

„Безразборните атаки на иранския режим срещу неговите съседи носят риск от въвличане на региона в по-широка война и ние ги осъждаме“, написа още Калас.

Кая Калас ЕС Иран
