Новини

Взривове бяха чути в Йерусалим

Израелската армия е засякла ирански ракети

01.03.2026 | 10:36 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Експлозии са били чути днес в Йерусалим, предаде Франс прес.

Израелската армия обяви, че е засекла нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел.

Сирени за въздушна тревога "бяха задействани в няколко части на страната, след като бяха идентифицирани ракети, изстреляни от Иран към Израел“, съобщи армията.

"Израелските военновъздушни сили намесват винаги, когато е необходимо, за да прехванат и унищожат заплахи", добавиха от армията.

САЩ и Израел предприеха мащабна атака вчера срещу Иран, като силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си платформа "Трут соушъл", че Иран е обявил, че днес ще удари по-силно от всеки друг път.

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави Тръмп.

