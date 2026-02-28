IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Зеленски: Готов съм за разговор с Путин, но на неутрална платформа

Не непременно неутрална, но нито руска, нито беларуска, подчерта той

28.02.2026 | 09:47 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин на неутрална територия, но не в Русия или Беларус. 

"Ще поканя Путин в Киев, но защо? Не си играя игрички с него и съм готов за среща. Готов съм за разговор, но на неутрална платформа. Не непременно неутрална, но нито руска, нито беларуска. Защото те са съюзници в тази война. Беларус е пасивен агресор, това е вярно. Защото бяхме нападнати от беларуска територия", каза президентът в интервю за "Скай нюз". 

Свързани статии

Той добави, че американците трудно разбират руския манталитет – дали лъжат или казват истината. 

"Ако напуснем тази територия, например Краматорск, Славянск, тогава точно сега 200 000 души там ще бъдат окупирани от руснаците. Те ще кажат, че тези хора са готови да бъдат руснаци, а ако не, ще ги убият, или ще ги изпратят на фронта, или ще ги затворят. Направиха същото в Луганск, Донецк и Крим", добави Зеленски. Наскоро специалният представител на САЩ Стив Уиткоф заяви, че е възможна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин в близко бъдеще.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Украйна Русия Войната в Украйна Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem