Зеленски: Готов съм за разговор с Путин, но на неутрална платформа

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин на неутрална територия, но не в Русия или Беларус.

"Ще поканя Путин в Киев, но защо? Не си играя игрички с него и съм готов за среща. Готов съм за разговор, но на неутрална платформа. Не непременно неутрална, но нито руска, нито беларуска. Защото те са съюзници в тази война. Беларус е пасивен агресор, това е вярно. Защото бяхме нападнати от беларуска територия", каза президентът в интервю за "Скай нюз".

Той добави, че американците трудно разбират руския манталитет – дали лъжат или казват истината.

"Ако напуснем тази територия, например Краматорск, Славянск, тогава точно сега 200 000 души там ще бъдат окупирани от руснаците. Те ще кажат, че тези хора са готови да бъдат руснаци, а ако не, ще ги убият, или ще ги изпратят на фронта, или ще ги затворят. Направиха същото в Луганск, Донецк и Крим", добави Зеленски. Наскоро специалният представител на САЩ Стив Уиткоф заяви, че е възможна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин в близко бъдеще.