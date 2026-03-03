IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Израел нанесе нови удари по южните предградия на Бейрут

Над 30 000 души са разселени в Ливан

03.03.2026 | 16:31 ч. 0
Израел нанесе нови удари по южните предградия на Бейрут

Израел нанесе нови удари днес по южните предградия на Бейрут, бастион на групировката "Хизбула", съобщи националната агенция на Ливан ННА.

Израелската армия обяви, че е взела на прицел "няколко терористи на "Хизбула" в Бейрут". ННА уточни, че израелските сили не са издали предварително предупреждение за евакуация и при ударите са нанесени сериозни щети на сгради.

На заснети от АФП кадри се вижда гъст дим над засегнатата зона.

Най-малко 30 000 души бяха принудени да напуснат домовете си и потърсиха убежище в приемни центрове в Ливан от началото на бойните действия между Израел и "Хизбула", съобщи Службата на върховния комисар на ООН за бежанците, цитирана от Ройтерс.

"Още мнозина спят в колите си край пътя или са още блокирани в задръствания", каза говорител на службата.

Свързани статии

Засега ливанското правителство е отворило 21 убежища. 

Ливан е страната с най-голяма концентрация на бежанци в света. Там живеят около 1,5 милиона сирийци при население на Ливан от около 4 милиона души.

От понеделник до днес при израелските удари бяха убити 7 деца, а 38 бяха ранени, по данни на УНИЦЕФ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

израел ливан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem