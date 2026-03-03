Израел нанесе нови удари по южните предградия на Бейрут

Израел нанесе нови удари днес по южните предградия на Бейрут, бастион на групировката "Хизбула", съобщи националната агенция на Ливан ННА.

Израелската армия обяви, че е взела на прицел "няколко терористи на "Хизбула" в Бейрут". ННА уточни, че израелските сили не са издали предварително предупреждение за евакуация и при ударите са нанесени сериозни щети на сгради.

На заснети от АФП кадри се вижда гъст дим над засегнатата зона.

Най-малко 30 000 души бяха принудени да напуснат домовете си и потърсиха убежище в приемни центрове в Ливан от началото на бойните действия между Израел и "Хизбула", съобщи Службата на върховния комисар на ООН за бежанците, цитирана от Ройтерс.

"Още мнозина спят в колите си край пътя или са още блокирани в задръствания", каза говорител на службата.

Засега ливанското правителство е отворило 21 убежища.

Ливан е страната с най-голяма концентрация на бежанци в света. Там живеят около 1,5 милиона сирийци при население на Ливан от около 4 милиона души.

От понеделник до днес при израелските удари бяха убити 7 деца, а 38 бяха ранени, по данни на УНИЦЕФ.