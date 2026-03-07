САЩ одобриха продажбата на 12 000 бомби на Израел

Държавният департамент на САЩ обяви снощи, че е одобрил продажбата на 12 хиляди 453-килограмови бомби на Израел, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Държавният секретар Марко Рубио е преценил, че има спешна нужда от боеприпасите и е отменил обичайната процедура за преглед от Конгреса, според същия източник.

В уведомлението до Конгреса, в което се съобщава, че законодателите ще бъдат заобиколени при разглеждането на продажбата, не се посочва къде Израел възнамерява да използва бомбите.

"Предложената продажба ще подобри способността на Израел да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, ще укрепи отбраната на страната и ще служи като средство за възпиране на регионални заплахи", се посочва в документа.

Сделката е на стойност 151,8 милиона долара, пише БТА.