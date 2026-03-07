Иран се извини, но нанесе нови въздушни удари по съседите

Силни експлозии бяха чути днес в Манама, столицата на Бахрейн, съобщиха двама журналисти от Франс прес, на фона на продължаващите атаки на Иран срещу съседните арабски страни от Персийския залив в отговор на израелско-американската офанзива. Един от журналистите каза, че е чул поне пет експлозии в града.

Междувременно и Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха днес за нова вълна от атаки с дронове и ракети от страна на Иран.

"Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства в момента реагира на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран", посочи Министерството на отбраната на ОАЕ в "Екс", като добави, че тътенът, чут на различни места, "е резултат от прехващането на ракети и дронове".

Официален представител на ОАЕ заяви днес, че Обединените арабски емирства настояват иранската агресия срещу неучастващите в конфликта държави от Залива да спре незабавно.

"Всяка ескалация е тревожна. Искаме да ограничим войната. Не искаме разширяване на войната. Искаме иранците да разберат, че не си помагат, атакувайки съседните страни, да спрат това и да го осъзнаят", каза официалният представител, цитиран от Ройтерс.

Експлозии бяха чути днес и в Доха, столицата на Катар, където в центъра на града са се задействали сирените за въздушна тревога, казаха журналисти на AФП на място.