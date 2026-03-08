Зеленски: Украйна обсъжда съвместно производство на дронове с Нидерландия

Украйнският президент Володимир Зеленски заяви, че той и холандският премиер Роб Йетен са обсъдили съвместно производство на оръжие по време на посещението си в Киев в неделя и е подчертал уникалния опит на Украйна в защитата срещу дронове, произведени в Иран, използвани от Русия, съобщава Ройтерс.

„Важно е, че произвеждаме оръжия заедно с Холандия – и със сигурност ще продължим и ще разширим тази съвместна работа“, каза Зеленски в социалната мрежа X, добавяйки, че са обсъдили подробно инвестициите и възможните обеми на производство.

I am grateful to the Prime Minister of the Netherlands for such a symbolic visit – coming to Ukraine almost immediately after beginning his work at the head of the new Government. I informed Rob Jetten @MinPres about the situation on the battlefield and about the Russian attacks… pic.twitter.com/ZlLP9DlqKJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026

През последните месеци Украйна засили усилията си за установяване на съвместно производство на оръжие с европейски страни, като отвори няколко фабрики за производство на дронове.

Докато Иран изстрелва дронове срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив и отвъд него в отговор на интензивните удари на САЩ и Израел, Украйна се надява, че кризата в Близкия изток ще увеличи влиянието му върху съюзниците, като им покаже, че експертният опит, който е натрупал през четирите години пълномащабно нахлуване на Русия, може да бъде безценен за дългосрочната сигурност на партньорите.

Зеленски заяви, че Киев има уникален опит в борбата с дронове, който Иран активно използва в атаките си срещу страните от Близкия изток.

Той каза, че Украйна е готова да продаде дронове-прехващачи, които не се използват от украинските военни, и първата група украински военни инструктори ще се отправи към Близкия изток в понеделник.

„Те идват със средствата да помогнат“, отбеляза Зеленски, добавяйки, че Украйна ще предостави експертния опит и уменията в защитата срещу дронове модел „Шахед“ и крилати ракети.

Украински производители на евтини дронове-прехващачи, предназначени за унищожаване на вражески безпилотни летателни апарати, заявиха, че имат капацитет за износ в големи количества.