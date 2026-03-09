IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

“Тръмп, погледни ги в очите“: Иран показа 170-те деца, загинали от ударите на САЩ

Американският президент отказва да поеме отговорност

09.03.2026 | 16:23 ч. 79
Teheran Times, X

Teheran Times, X

Вестникът Teheran Times публикува снимки на всички загинали деца от училището в град Минаб, загинали след американски ракетен удар.

Водещата страница на вестника е посветена на “170-те мъченици на образованието“. На страниците на вестника беше поместена цяла галерия от фотоси както на децата, така и на оплискани в кръв раници. 

От ръководството на ежедневника определиха трагедията като “умишлено военно престъпление“, извършено от силите на Централното командване на САЩ.

Teheran Times подчертава противоречието на администрацията на Тръмп, която първоначално отрече да е замесено в атаката и обвини Иран, че сам е бомбардирал собственото си училище. Дори министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет продължи да настоява, че “Иран е единствената страна, която атакува цивилни”.

Иранският вестни подчертава, че разследванията на западни медии като The New York Times и CNN вече са потвърдили, че нападението е било извършено с американски управляеми боеприпаси. Според изданието училището е било поразено в три последователни пъти, което не само е разрушило сградата, но е убило спасителите и родителите, дошли след първата експлозия.

Свързани статии

“Докато Доналд Тръмп избягва да поеме отговорност от борда на Air Force One, доказателствата на терен в Южен Иран са неопровержими“, посочва вестникът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран училище удар загинали деца САЩ Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem