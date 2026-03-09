“Тръмп, погледни ги в очите“: Иран показа 170-те деца, загинали от ударите на САЩ

Вестникът Teheran Times публикува снимки на всички загинали деца от училището в град Минаб, загинали след американски ракетен удар.

Водещата страница на вестника е посветена на “170-те мъченици на образованието“. На страниците на вестника беше поместена цяла галерия от фотоси както на децата, така и на оплискани в кръв раници.

От ръководството на ежедневника определиха трагедията като “умишлено военно престъпление“, извършено от силите на Централното командване на САЩ.

Teheran Times подчертава противоречието на администрацията на Тръмп, която първоначално отрече да е замесено в атаката и обвини Иран, че сам е бомбардирал собственото си училище. Дори министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет продължи да настоява, че “Иран е единствената страна, която атакува цивилни”.

Tomorrow's edition of the Tehran Times Stay tuned for straight truth pic.twitter.com/1OiUppPuD3 — Tehran Times (@TehranTimes79) March 8, 2026

Иранският вестни подчертава, че разследванията на западни медии като The New York Times и CNN вече са потвърдили, че нападението е било извършено с американски управляеми боеприпаси. Според изданието училището е било поразено в три последователни пъти, което не само е разрушило сградата, но е убило спасителите и родителите, дошли след първата експлозия.

“Докато Доналд Тръмп избягва да поеме отговорност от борда на Air Force One, доказателствата на терен в Южен Иран са неопровержими“, посочва вестникът.