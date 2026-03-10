Иран вече е активирал "спящите си клетки" за атентати по света

Според доклад Иран е изпратил "оперативен спусък", за да активира "спящи клетки" по целия свят, тъй като войната със САЩ и Израел ескалира.

САЩ са прихванали криптирани комуникации, за които се смята, че са с произход от Иран, изпратени след смъртта на върховния лидер Али Хаменей при американско-израелска атака на 28 февруари, съобщи ABC News, позовавайки се на федерално предупреждение, изпратено до правоохранителните органи.

Съобщението може "да е предназначено да активира или да предостави инструкции на предварително разположени спящи средства, действащи извън страната на произход", предупреждават американските власти.

Те отбелязват, че предаването „вероятно е с ирански произход“.

"Въпреки че точното съдържание на тези предавания не може да бъде определено в момента, внезапната поява на нова станция с международни характеристики на повторно излъчване налага повишена ситуационна осведоменост", се добавя в предупреждението.



Предупреждението отбелязва, че в момента "няма оперативна заплаха, свързана с конкретно място".

Правоохранителните органи са били призовани от САЩ да увеличат наблюдението си на подозрителни радиочестоти след прихващането на криптираното съобщение от САЩ. Спящите активи, наричани още спящи клетки, са шпиони или терористи, криещи се в други страни, които често живеят тих и скромен живот, докато не бъдат призовани да действат по мисия.

САЩ засилиха наблюдението си за ирански спящи клетки миналия юни, след като президентът Доналд Тръмп нареди удари по три големи ирански ядрени обекта.

Нови предупреждения за спящи активи бяха издадени, след като САЩ и Израел започнаха военни въздушни удари по Иран на 28 февруари.

Десетки ирански служители, включително върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей, бяха убити при първоначалните удари. Ирански служители обявиха в неделя, че синът му, Моджтаба Хаменей, ще бъде негов наследник.

Конфликтът се разшири в Близкия изток, като Иран отмъсти на Израел и американските военни бази и съюзници в региона. Най-малко 10 държави са били обект на ответни удари и атаки с дронове на Иран, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. Ирански сили също са нанесли удари на американски бази или са прихванали активи в Ирак, Йордания и Ливан, според доклада.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран са убили най-малко 1230 души в страната, според Асошиейтед прес. Седем американски военнослужещи също бяха убити в конфликта.

Тръмп каза в понеделник, че кампанията на САЩ и Израел в Иран може да приключи по-рано, отколкото той очаква. Той каза на CBS News, че смята, че войната е "завършена, до голяма степен".

"Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, нямат военновъздушни сили", каза той, като добави, че САЩ сега са "много далеч" пред срока от четири до пет седмици, който той преди това беше дал за прекратяване на конфликта.