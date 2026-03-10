СЗО: "Черният дъжд" в Иран крие рискове за здравето

Световната здравна организация предупреди, че "черният дъжд“, който вали в Иран след удари по петролни съоръжения, може да причини дихателни проблеми и подкрепи препоръките на Иран, призоваващи хората да останат по домовете си.

Здравната агенция на ООН, която има офис в Иран и работи с властите по извънредни ситуации в областта на здравеопазването, заяви, че е получила множество съобщения за дъжд, наситен с петрол, съобщава Ройтерс.

Техеран беше задушен от черен дим в понеделник, след като беше ударена петролна рафинерия, в ескалация на ударите срещу вътрешните енергийни доставки на Иран като част от американско-израелската кампания.

"Черният дъжд и киселинният дъжд, който идва с него, наистина представляват опасност за населението, главно за дихателните пътища“, каза говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер на брифинг за пресата в Женева.

Говорителят добави, че Иран е посъветвал хората да си останат по домовете.

На въпрос дали СЗО подкрепя този съвет, той отговори: "Като се има предвид какво е изложено на риск в момента – съоръженията за съхранение на петрол, рафинериите, които бяха ударени, предизвикаха пожари и пораждаха сериозни опасения за качеството на въздуха, това определено е добра идея".