Ефектът Епстийн: Шефът на Световния икономически форум се оттегля от поста

Ръководителят на Световния икономически форум (СИФ) се оттегля от пост след като организацията започна вътрешно разследване на миналите му контакти с опозорения финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Бьорге Бренде, президентът и главен изпълнителен директор на СИФ, обяви, че се оттегля след повече от осем години на поста, заявявайки, че решението е взето след "внимателно обмисляне“.

"Благодарен съм за невероятното сътрудничество с моите колеги, партньори и избиратели и вярвам, че сега е подходящият момент Форумът да продължи важната си работа без разсейване“, каза Бренде в изявление, цитирано от Euronews.

Досиетата "Епстийн"

По-рано този месец Световният икономически форум започна вътрешно разследване след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува голям брой файлове, свързани с Епстийн, което привлече нов поглед в световните бизнес и политически кръгове.

През годините многобройни известни личности, включително видни бизнесмени, политици и членове на кралски семейства, са се появявали в имейлите на педофила, телефонните книги, дневниците на полетите или други записи. В много случаи посочените лица публично са отричали да са извършили нарушения.

Форумът не е уточнил естеството на контактите на Бренде с Епстийн.

Преход на ръководството в Давос

В съвместно изявление съпредседателите на СИФ Андре Хофман и Лари Финк благодариха на Бренде за мандата му.

"Искаме да изразим искрената си признателност за значителния принос на Бьорге Бренде към Световния икономически форум. Неговата всеотдайност и лидерство бяха от съществено значение по време на ключов период на реформи за организацията, довели до успешна годишна среща в Давос. Уважаваме решението му да се оттегли“, казаха те.

Алоис Цвинги ще изпълнява длъжността временен президент и главен изпълнителен директор, докато бордът управлява прехода на ръководството, съобщи организацията.

Бренде, бившият външен министър на Норвегия, ръководи Световният икономически форум от 2017 г., като наблюдава организацията през периода на пандемията и серия от реформи във вътрешното управление.