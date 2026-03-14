Пекин е на тръни преди срещата Тръмп - Си

Малко повече от две седмици преди планираната визита на Доналд Тръмп в Пекин в края на март, в Китай нараства напрежението около целите на американския президент и възможното отражение на войната в Иран върху разговорите на най-високо ниво. Очаква се Тръмп да бъде в китайската столица от 31 март до 2 април за първата си визита в страната през втория си мандат.

Срещата с китайския президент Си Дзинпин има за цел да затвърди търговското примирие, договорено при предишния им разговор в Южна Корея през октомври. Подготовката обаче не протича без напрежение. Пекин традиционно държи подобни събития да бъдат подредени до последния детайл, за да се избегнат изненади, докато по-непредвидимият стил на Тръмп създава неудобство за китайската страна. Източници, запознати с организацията, твърдят, че официалните среди в Китай са очаквали по-мащабна и по-ясно структурирана подготовка за срещата между лидерите на двете най-големи конкурентни сили.

Търговията остава в центъра на дневния ред. Представители на бизнеса се опасяват, че поканите към част от американската делегация са изпратени твърде късно, което може да затрудни постигането на конкретни договорености. Междувременно се очаква американският финансов министър Скот Бесент да разговаря в Париж с китайския вицепремиер Хе Лифенг в опит да бъдат подготвени икономически резултати, които да бъдат обявени по време на срещата на върха.

Сред останалите чувствителни теми са Тайван и кризата в Близкия изток. Според публикации на Reuters Вашингтон подготвя и голям пакет оръжия за Тайван, който може да бъде одобрен след посещението на Тръмп в Пекин, а това само допълнително повишава залога около разговорите със Си Дзинпин.

Войната в Иран обаче се очертава като най-тежката външнополитическа сянка над срещата. Китай остро разкритикува американско-израелските удари и предупреди за последиците им, включително върху енергийните доставки, от които зависи втората по големина икономика в света. В същото време Пекин засега не предприема преки действия в подкрепа на Техеран или срещу Вашингтон. Тръмп, от своя страна, представя войната като част от усилията за гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и дори заяви: "Наистина помагаме на Китай тук."

Очакванията са Китай да се придържа към предпазлив и по-скоро неутрален тон, за да не рискува допълнително напрежение около сигурността на морските маршрути. За Си Дзинпин тази среща е и възможност да затвърди образа си на предвидим и стабилен държавник в контраст с по-импулсивния стил на американския президент. Анализатори смятат, че китайските власти ще се стремят да избегнат публични сблъсъци с Тръмп, за да не отслабят дипломатическите си позиции в навечерието на визитата, пише БГНЕС.