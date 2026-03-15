Почина актрисата Хема Куерво, звезда от "Новите съседи"

Голяма испанска актриса на киното и телевизията Хема Куерво е починала. Тъжната новина разстрои феновете на испанските комедийни сериали "Щурите съседи" и "Новите съседи", излъчвани и по Би Ти Ви Комеди, откъдето е позната актрисата.

Куерво беше позната на зрителите най-вече с емблематичните си роли - на Висента в "Щурите съседи" и Мари Тере в "Новите съседи". С неподражаемото си чувство за хумор и ярко присъствие тя се превърна в една от най-обичаните фигури в испанските телевизионни комедии.

Кариерата на Хема Куерво обхваща десетилетия, през които тя оставя силна следа както в киното, така и на театралната сцена, пише България днес.