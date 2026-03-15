Българи задържани за групово изнасилване на непълнолетна в Крит

Гръцките власти разследват случай на предполагаемо групово изнасилване на непълнолетно момиче на остров Крит, в което са участвали българи.

По информация на гръцката полиция сигналът е подаден от 17-годишно момиче от Гърция, което твърди, че е било нападнато от група младежи в град Ханя, съобщава кореспондентът на bTV Новините в южната ни съседка.

Инцидентът е станал през нощта срещу 12 март. Момичето било заедно с 16-годишна българка, която е нейна приятелка.

Първоначално двете се намирали в туристическо настаняване, а по-късно групата се преместила в къща в града.

Според подадената жалба там петима младежи на възраст между 15 и 27 години са участвали в групово изнасилване. Сред заподозрените има както гръцки, така и български граждани.

По време на разследването полицията открива и видеозапис, заснет с мобилен телефон от един от присъстващите. Записът се анализира като възможно доказателство по делото.

След подадения сигнал органите на реда предприемат серия от действия и задържат общо 10 души. Сред тях са предполагаемите извършители, както и родители на непълнолетни, обвинени в липса на родителски контрол.

Част от задържаните разказват пред разследващите, че не е имало акт на насилие, а актовете са извършвани при взаимно съгласие и под влиянието на наркотици.

Българката казва, че е осъществила полов акт с 18-годишен българин по собствено желание и под действието на наркотици, но 17-годишната гъркиня твърди, че в същата къща е станала жертва на групово изнасилване от петима младежи - 15-годишен и 18-годишен от България, както и трима гърци на 17, 21 и 27 години.

Според разследването 17-годишният грък е заснелият деянието с мобилния си телефон. Задържаните са изправени пред прокурор, а разследването по случая продължава.

Властите проверяват ролята на всеки от участниците и всички обстоятелства около инцидента.