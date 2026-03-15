IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Над 500 кг наркотици задържаха в Истанбул при операция срещу четири тира

С белезници са седем души

15.03.2026 | 15:34 ч. Обновена: 15.03.2026 | 15:35 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Специализирани екипи за борба с наркотрафика в Истанбул са заловили 527,5 кг наркотици, укрити в четири тира, които трябвало да бъдат доставени на различни адреси в страната.

По информация на турската държавна телевизия ТРТХабер екипи от Отдела за борба с наркотрафика съвместно с екипи на Отдела за разузнаване към Дирекцията по сигурността в Истанбул са предприели проследяване на превозни средства въз основа на сигнал, че наркотици от чужбина пристигат в Истанбул, откъдето с камиони се трансферират към вътрешността на страната.

Наркотиците са били открити в различни тайници на предварително проследените четири тира, а съвместната операция е била предприета в района на Кючюкчекмедже на брега на Мраморно море, откъдето минава магистралата за Истанбул.

При операцията са задържани седем души, заподозрени за транспортирането на наркотиците, като имена им не се съобщават. Двама от задържаните са непълнолетни.

В рамките на разпитите на задържаните е установено, че след получаване на наркотиците, те е трябвало да ги доставят на определени адреси в страната.

Разследването по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

наркотици Турция Истанбул четири тира
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem