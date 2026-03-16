Свещи и сълзи пред "Пулс" година след трагедията в Кочани СНИМКИ

Родители и близки на 63-мата загинали при пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, Северна Македония, се събраха през нощта със свещи пред оградата на клуба, предаде БГНЕС.

На оградата бяха поставени метални сърца с имената на жертвите от трагедията на 16 март 2025 г. Пожарът, избухнал в ранните часове преди година, отне живота на 63 души и остави над 200 ранени. Делото за трагедията, започнало през ноември 2025 г. в Скопие, все още е далеч от своя край.

Още на 14 март на градските гробища в Кочани беше отслужена заупокойна молитва, с която започнаха тридневните възпоменателни прояви. Преди това в църквата "Св. Великомъченик Георги" беше отслужена литургия. По лицата на роднини и приятели на загиналите младежи се четеше болката от случилото се, а година по-късно семействата продължават да търсят отговори за причините за пожара.

През изминалата година почти всяка седмица по улиците на града преминава "Маршът на ангелите", организиран от близките на жертвите. Искането им остава непроменено - справедлив процес срещу всички, които носят отговорност за това дискотека "Пулс" да е работила години наред без необходимите мерки за безопасност.

Родителите на загиналите изразиха и недоволство от начина, по който парламентът на Северна Македония е почел паметта на жертвите. Според тях възпоменанието е било формално и обидно, тъй като имената на загиналите не са били прочетени, а церемонията не е отразила мащаба на трагедията.

В програмата за отбелязване на годишнината беше включена и велосипедна обиколка в памет на загиналите и пострадалите, проведена на 15 март. Маршрутът премина през Оризари, Прибачево, Грдовци, Мойанци и Подлог, както и покрай мястото на трагедията - дискотека "Пулс".

Около 500 души бяха заявили участие в обиколката. Сред тях имаше колоездачи и любители от Кочани и други градове, дошли, за да изразят солидарност и почит към жертвите.

Трагедията се разигра на 16 март 2025 г. по време на концерт на групата ДНК в дискотека "Пулс". В заведението е имало повече посетители от допустимото, включително непълнолетни, а пиротехнически средства са били използвани без разрешение.

Разследването установи, че дискотеката е работила незаконно повече от десет години - без дори минимални технически изисквания, с нерегламентирани реконструкции и без противопожарна система.