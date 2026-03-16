Сарийски: Ще оставят Тръмп да се оправя сам в Иран

"Колективният запад става все по-зависим от доставките на петрол от САЩ и Близкия изток. Някои от европейските лидери започнаха да се усещат в какъв зловещ театър са се забъркали и да дават призиви за заден ход". Това мнение изрази пред БНР доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания на БАН. Той даде пример с белгийския премиер, който говори за сделка с Русия.

Недостигът на петрол е много сериозен. ЕЦБ не може да осигури петрол. Единственото, което може да направи, е да регулира паричното предлагане. Тежестта на нейните действия ще ги изнесат обикновеното домакинство и обикновеният предприемач, смята Сарийски.

Когато говорим за ескалация, Ормузкият проток е само една от ключовите точки. Блокирането на втора точка ще доведе до още по-сериозни проблеми, отбеляза икономистът.

Това е глобален конфликт с локални последици. Европейският потребител много лесно ще усети удара по джоба си. Това е и причина голяма част от западните партньори да не откликват на призивите на Тръмп за ескортиране на танкери през Ормузкия проток.

„Най-вероятният сценарий в момента е Тръмп да бъде оставен да се оправя сам. Чисто математически ако погледнете, конфликтът просто няма "гориво", няма пари да продължи кой знае колко дълго време, и съответно ще се търси вариант за евентуално примирие, което ще отслаби напрежението върху цените на газа и на петрола“, каза Сарийски.

Като акцентира върху изчерпването на американския запас от ракети, трупан в последните 5 години по заявки на Пентагона, и го съпостави с по-евтините инструменти, използвани от страна на Иран – безпилотни апарати, доц. Сарийски изтъкна, че математически сметката не излиза.

„Математиката на конфликта подсказва, че най-вероятният развой на събитията е постепенно изтегляне на западната поддръжка и принуждаване на Тръмп да търси мирно разрешение. В противен случай нещата могат да станат непредсказуеми.

Дори този конфликт да спре в момента, ефектите от него ще се наблюдават много дълго време“, предупреди още Григор Сарийски.

По думите му доставките на природен газ вече няма да бъдат толкова сигурни, колкото преди, а застрахователните премии са скочили, което ще оскъпи самите доставки.