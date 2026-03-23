Тръмп сподели клип на Saturday Night Live и се подигра със Стармър ВИДЕО

Доналд Тръмп отново се подигра на британския премиер Киър Стармър и публикува скеч от Saturday Night Live. В последни време отношенията между лидерите претърпяха крах заради разминаванията им по въпроса за войната в Иран.

В клипа, който Тръмп публукива в платформата Truth social, премиерът, изигран от Джордж Фуракърс, се паникьосва, докато се опитва да избегне телефонно обаждане от Тръмп и пита заместника му: "О, Боже, ами ако Доналд ми се развика? Какво да кажа, Лами?“

Лами, изигран от Хамед Анимашон, след това отговаря: "Просто бъдете себе си, министър-председателю. Това е, което всички харесват".

След това Стармър вдига телефона и чува глас, имитиращ Тръмп, който казва "здравей“. В

"О, по дяволите този страшен, страшен, прекрасен президент. Защо е толкова трудно да се говори с него?“, казва в отговор британският премиер.

Решението на Тръмп да сподели клипа, без никакво съобщение, само затвърди разривът в отношенията им.

Наскоро американският президент обвини Обединеното кралство и други съюзници от НАТО, наричайки ги "страхливци“ и ги разкритикува за бездействието им, за да помогнат за повторното отваряне на Ормузкия проток. По-рано този месец Тръмп заяви, че Стармър "не е Уинстън Чърчил“, след като изрази недоволството си от това, че Обединеното кралство първоначално не е позволило на САЩ да използват базите си за удари срещу Иран.

В петък обаче "Даунинг стрийт" 10 даде разрешение на САЩ да извършват атаки срещу ирански сили, насочени към пролива.