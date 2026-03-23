11-годишни скандираха нацистки лозунг в детска дискотека в Германия ВИДЕО

Деца и тийнейджъри скандираха крайнодесния лозунг "чужденците навън, Германия за германците" в "тийнейджърска дискотека" с участници на възраст едва 11 години, подчертавайки степента, до която политическият екстремизъм се е нормализирал.

Мемето за скандиране на думите на мелодията на евроденс песента на Джиджи Д'Агостино от 1999 г. L'Amour Toujours произлиза от радикално десни канали в социалните медии. То се превърна във популярен феномен преди две години, след като видеоклип на младежи, крещящи припева на остров Силт в Северно море, беше публикуван онлайн.

Песента беше изтеглена от плейлиста на Германия за футболния турнир Евро 2024 и забранена на австрийските спортни стадиони и фестивала на бирата Октоберфест в Мюнхен.

Последният инцидент се случи в дискотека за между 100 и 150 деца в клуб Blue Velvet във Фалкенберг, град на 60 мили от Берлин в южен Бранденбург.

Видео, публикувано в Instagram, показва значителна част от тълпата, която скандира лозунга Ausländer raus (чужденците навън), танцувайки ентусиазирано.

🚨Auf einer "Teenager Party“ für Kinder ab 11 Jahren wird "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" zu "L'Amour toujours" gesungen. Ich kann das ganze nicht mehr🫸 Quelle,Kommentare des Veranstalters in Brandenburg⬇️ #fckafd pic.twitter.com/zUARPFz5ry — Faktencheck_jetzt (@Faktencheck2030) March 21, 2026



Тино Файт, собственикът на клуба, се дистанцира от провокацията. Той каза, че диджеят, когото е ангажирал за събитието, е отменил участието си в последния момент и докато се е опитвал да намери заместник, е пуснал плейлист, съдържащ L’Amour Toujours. Песента е била пусната два пъти подред.

"След като забелязах, че ситуацията е ескалирала, отидох до диджейската кабина и направих съобщение, че "Това не е приемливо тук", написа Файт във Facebook. "По време на събитието беше трудно да се каже кой е пял песента."

Дитмар Войдке, главният министър на Социалдемократическата партия в Бранденбург, каза, че сцената го е оставила "без думи". Той написа в Instagram:

"Младите хора крещят нацистки лозунги и никой не се намесва.Не тпябва да мълчим за това."

Проучване от 2023 г. на лица под 18 години в Бранденбург установи, че 20% от момчетата и 8% от момичетата показват "високо" или "доста високо" ниво на съгласие с десни екстремистки възгледи. Други 37% от момчетата и 30% от момичетата в провинцията също са били с ксенофобски наклонности.

Местният клон на Зелените заяви, че инцидентът показва, че разпространението на крайнодесни мисли сред младежи е било силно подценено.

"Това не е дребна грешка, а по-скоро тревожен индикатор за това колко десни екстремистки лозунги са станали нормални, дори сред младите хора“, добавиха от организацията.