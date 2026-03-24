82 хил. цивилни сгради в Иран са ударени от началото на конфликта

Съвместните удари на САЩ и Израел по Иран са засегнали или разрушили 82 хиляди цивилни сгради, съобщи днес Иранският Червен полумесец, цитиран от ДПА.
Поразените обекти включват 62 000 жилища и 281 здравни заведения и аптеки, заяви ръководителят на организацията Пирхосейн Коливанд.
Наред с това, 498 училища са пострадали от преки попадения или попадения в близост до тях, добави той.
Ръководителят на организацията добави, че Червеният полумесец също е била цел на нападение. Ракети са ударили 17 пункта и 12 автомобила на аварийно-спасителните служби, каза той.
Той посочи конкретно случай от град Лар – в южната част на Иран.
"Нищо не остана от линейка, която беше напълно унищожена, докато е транспортирала ранени", се казва още в съобщението на организацията./ БТА