Мохамед Багер Галибаф е възможният лидер на Иран, подкрепян от САЩ

Администрацията на Тръмп разглежда председателя на иранския парламент като евентуален подкрепян от САЩ лидер на нацията, въпреки многократните заплахи, коиот той отправи срещу Америка и президента.

64-годишният Мохамед Багер Галибаф е на висок пост от 2020 година.

След смъртта на Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност, той е поел отговорността за вземане на стратегически решения, което го прави силно влиятелен играч в Иран.

Мохамед Багер Галибаф зае агресивен тон срещу САЩ. В понеделник, след твърдението на Доналд Тръмп, че САЩ са започнали преговори с Иран, председателят на иранския парламент категорично отрече изявлението на американския лидер.

"Нашият народ изисква пълно и унизително наказание на агресорите. Всички служители стоят твърдо зад своя лидер и народ, докато тази цел не бъде постигната", каза Галибаф и категорично заяви, че преговори с Америка не са водени.

"Фалшивите новини са предназначени да манипулират финансовата и петролната индустрия и да се измъкнат от блатото, в което са затънали Америка и Израел", каза още високопоставеният лидер.

Въпреки това, Politico съобщи, че настоящата администрация на САЩ разглежда фигурата му, наред с други, като евентуален бъдещ лидер на Иран.

"Той е гореща опция. Той е един от най-високопоставените... Но трябва да ги изпитаме и не можем да бързаме с това", казва служител от администрацията на Тръмп.

Предполага се, Галибаф е основният посредник между САЩ и Иран. В понеделник Тръмп приветства "много добрите“ разговори с неидентифициран високопоставен ирански служител - нещо, което Иран отрече.

Друг посочи решението на САЩ бързо да издигнат на власт настоящия лидер на Венецуела Делси Родригес, след свалянето на Николас Мадуро по-рано тази година, като рамка за Иран.

"Всичко е свързано с инсталирането на някой като Делси Родригес във Венецуела, на когото казваме: "Ще ви държим там. Няма да ви изгонваме. Ще работите с нас. Ще ни дадете добра сделка, първа сделка за петрола“, споделят запознати с политиката на Тръмп.

Но анализаторите са скептични, че Галибаф, бивш кмет на Техеран, би бил толкова склонен да се предаде, колкото лидерът на Венецуела.

Али Ваез, старши анализатор по иранските въпроси в Международната кризисна група, заяви пред Politico, че Галибаф е типичен вътрешен човек - амбициозен и прагматичен, но фундаментално ангажиран със запазването на ислямисткия ред в Иран.

"Това го прави малко вероятен кандидат, който да предложи на Вашингтон някакви смислени отстъпки. И дори да е склонен да тества границите, военният елит на Иран и по-широкият елит на сигурността почти сигурно биха го ограничили", добавя Ваез.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакай заяви, че са получени съобщения от "някои приятелски страни, показващи искане на САЩ за преговори, насочени към прекратяване на войната“, но отрече да са се провеждали подобни разговори, съобщи официалната иранска агенция IRNA.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разговарял с Тръмп и е признал, че САЩ смятат, че сделката е възможна, но обеща да продължи да нанася удари по Иран и Ливан, за да защити Израел.

"Тръмп премигна пръв - от ясното разбиране, че ударът по енергийната инфраструктура на Иран ще предизвика пряк и значителен ответен удар“, написа в X Дани Цитринович, анализатор по сигурността и бивш експерт по израелското разузнаване за Иран.

Още тогава Тръмп заяви, че администрацията му води разговори с неидентифициран "високопоставен човек“, но не с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей, за когото се смята, че е ранен. Фигурата на "високопоствения човек" все още е мистерия.

Самият Тръмп определи човека като "много разумен", но същевременно предупреди, че ако преговорите се провалят през следващите пет дни, "просто ще продължим да бомбардираме“.