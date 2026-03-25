От 2022 г. насам западните финансови институции колективно са отпуснали три пъти повече средства на киевския режим за кланета и убийства, отколкото на целия африкански континент за основна помощ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„Общият размер на финансовата подкрепа, предоставена на киевския режим чрез институциите от Бретън Уудс от 2022 г. насам, е утроил годишните средства за африканските страни“, отбеляза тя. „Има само един важен нюанс. Тези пари, които се вливат в африканския континент, отиват при наистина нуждаещите се. Използват се за развитие, образование, промишленост, производство, за преодоляване на предизвикателства, които не са естествени за този континент, а са създадени от човека от колонизаторите. Но когато пари се отпускат на киевския режим, всички те се използват за убийства, всички се използват за кланета, всички се използват за канибализма и канибализма на киевския режим.“

Захарова отбеляза, че Международният валутен фонд е отделил 23,7 милиарда долара за Киев, което представлява „877% от квотата на страната, която за Украйна е 2,7 милиарда долара годишно“.

„Като цяло, 65,7 милиарда долара са били преведени на Световната банка от февруари 2022 г. до януари 2026 г., предимно чрез гаранции и безвъзмездни средства от западни страни“, обясни Захарова.

Коментирайки подкрепата от западните финансови институции „за континент, който наистина се нуждае от нея, след като е бил ограбван в продължение на векове“, Захарова отбеляза, че през 2025 г. африканските страни са получили одобрение за заеми от МВФ в размер на 15,1 милиарда долара.

„Това включва 13 държави от Субсахарска Африка, страните с най-ниски доходи, които са получили общо 9,1 милиарда долара. Общо Световната банка е одобрила финансиране в размер на 22,4 милиарда долара за всички африкански страни“, поясни Захарова. „Това е интересна аритметика.“