Как лошият сън нарушава хормоните и допринася за напълняването?

Често възприемаме съня като нещо, което правим, когато сме уморени, но всъщност той е мощен биологичен механизъм – своеобразен нощен рестарт на организма. По време на сън се регулират хормоните, които управляват апетита, стреса, метаболизма, растежа и енергийния баланс. Когато сънят е качествен и достатъчен, вътрешният биологичен часовник – циркадният ритъм – поддържа хормоните в синхрон и метаболизма ефективен. Когато обаче сънят е нарушен по продължителност или качество, този баланс се разпада и това води до промени в теглото и цялостното здраве.

Как лошият сън нарушава хормоните и допринася за покачване на теглото

Нарушаване на хормоните на глада и ситостта

Два ключови хормона регулират апетита. Грелинът изпраща сигнал към мозъка, че е време за хранене, а лептинът информира тялото, че сме се заситили. Недостатъчният или некачествен сън повишава нивата на грелин и понижава тези на лептин. В резултат усещаме по-силен глад и по-слабо засищане след хранене, което често води до по-висок калориен прием и желание за сладки и въглехидратни храни.

Повишени нива на стресовия хормон кортизол

Кортизолът обикновено е най-висок сутрин и постепенно намалява през деня. Когато сънят е нарушен, нивата му могат да останат високи за по-дълго време. Това състояние затруднява метаболизма и насърчава складирането на мазнини, особено в областта на корема.

Проблеми с кръвната захар и инсулина

Инсулинът е хормонът, който помага на организма да регулира нивата на кръвната захар. Липсата на сън е свързана с инсулинова резистентност – състояние, при което клетките не реагират ефективно на инсулина. Това увеличава риска от натрупване на мазнини и метаболитни нарушения, включително диабет тип 2. Дори няколко нощи с лош сън могат да повлияят негативно на инсулиновата чувствителност.

Източник: Как качеството на съня влияе върху теглото и хормоните