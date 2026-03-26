Тръмп, Си и призракът на 1914 г.

В началото на 1910-те години британският външен министър Едуард Грей наблюдава света от кабинета си в Уайтхол. Той е видял много малки войни, но нищо, което би противопоставило великите сили по това време една срещу друга. Дори „в първите месеци на 1914 г. международното небе изглеждаше по-ясно, отколкото беше“, пише той по-късно в мемоарите си.

Първата световна война, разбира се, избухва само месеци по-късно и отнема живота на 40 милиона души. Почти никой не я е очаквал, но мнозина, включително лорд Грей, впоследствие стигат до заключението, че се е случило, защото великите сили не са успели да разрешат многобройните по-малки конфликти, които заедно подхранват пожара от 1914 г.

Светът днес изглежда обезпокоително подобен на този от началото на ХХ век, и не само защото е обзет от регионални войни, като тези в Иран и Украйна. Днешният свят е и един от многото велики сили, включително Китай, Русия и Съединените щати, всички от които ревниво пазят позициите си. Той е изпълнен с национализъм, тероризъм, икономическа и технологична конкуренция и проваляща се глобализация – точно както тогава. Лидерите му общуват, но без много разбиране един за друг. И има усещането, че ще им свърши времето да уредят различията си, както са правили предшествениците им преди сто години. „Предвиждам, че много скоро ще бъда смазан от натиска, който ми е оказан, и ще бъда принуден да предприема крайни мерки, които ще доведат до война“, пише руският цар Николай II на братовчед си кайзер Вилхелм II с началото на Първата световна война. Всъщност понякога чувството за дежавю звучи силно.

Това усещане е най-силно изразено в отношенията между САЩ и Китай днес. Всеки път, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се срещнат за дългообявената си среща на върха в Пекин, опасностите от необуздано съперничество би трябвало да са ясни и за двамата мъже. Извън контрол конфликт между двете водещи световни сили може да бъде катастрофален за техните страни и за света като цяло. И двете страни казват, че искат да намерят начини да спрат плъзгането към конфронтация, но никой от лидерите сякаш не разбира, че временните примирия в търговията и тарифите или заявените намерения за контрол върху наркотиците не са достатъчни, за да обърнат отношенията между САЩ и Китай, пише Foreign Affairs.

Като цяло, няма много основания да вярваме, че се връщаме към отношенията между Съединените щати и Китай от типа на Студената война. Вместо това, международните отношения днес се разбират по-добре в сравнение с пренарежданията, които се случиха в края на деветнадесети и началото на двадесети век, с поставена под въпрос икономическа взаимозависимост и много велики сили, борещи се за позиции. Този свят, както знаем, завърши с катастрофа през 1914 г. За да избегнат Китай и Съединените щати тази съдба днес и да влязат в някакъв вид разведряване, ще е необходимо позитивно сътрудничество, включително справяне с някои от основните проблеми в отношенията.

Икономическите сравнения между Съединените щати и Китай днес повдигат някои от същите проблеми, които са съществували между Великобритания и Германия преди Първата световна война. Както се случи с Великобритания в началото на ХХ век, Съединените щати се изместиха от позиция на икономическо господство към такава, в която са една от няколкото водещи сили. Китай далеч надмина Съединените щати по отношение на общото производствено производство. Съединените щати имат търговски дефицит с повече от 100 държави, въпреки че дефицитът с Китай е най-голям - около 200 милиарда долара през 2025 г.

Но подобно на Великобритания в началото на ХХ век, историята за упадъка на САЩ е вярна само в относително изражение. Днес Съединените щати имат някои от същите предимства, които Великобритания е имала тогава. Те доминират в световното банкиране и финанси. Нейната валута е световната валута. И те са определящи за голяма част от случващото се в международното общество, от транспорта до компютрите и модата. Днес Съединените щати имат и други фактори, които работят в тяхна полза. Те харчат много повече за научноизследователска и развойна дейност, отколкото Великобритания преди Първата световна война, например. Днес Съединените щати инвестират приблизително 3,5% от БВП си в изобретяването на нови продукти и технологии, повече от всяка друга страна. Те също така имат голям вътрешен пазар, благоприятна демографска картина и достъп до природни ресурси у дома. Всички тези предимства са, които Великобритания не е имала през 1914 г.

И все пак Съединените щати чувстват, че губят своето превъзходство, защото относителната им позиция се е променила толкова драстично през последния век.

След Втората световна война Съединените щати държаха около 40% от световния БВП; дори след Студената война те имаха повече от 20%. Но това положение се основаваше на уникални обстоятелства. Европа и Япония бяха разрушени по време на Втората световна война. Китай преживя век война, последвана от комунистическа революция, която - поне в началото - донесе много малко за неговия народ.

Сега, след поколения мир и относителна стабилност, не е изненадващо, че други индустриални сили настигат Съединените щати. През 1990 г. например Япония беше най-близкият конкурент на Съединените щати, с икономика, която представляваше 10% от световния БВП. Китай имаше само 4% по това време, но оттогава катапултира до 19%. Като се има предвид почти неизбежният възход на останалите, позицията на САЩ днес, на около 15% от БВП, не би трябвало да изглежда чак толкова лоша. Усещаният спад обаче подхранва негодуванието.

Американците също така остават подозрителни, че методите, използвани от Китай за стимулиране на растежа му, не са били честни. Преди Първата световна война подобни обвинения бяха отправени срещу Германия. Подобно на Китай днес, Германия имаше всеобхватна държавно ръководена система за индустриален шпионаж, насочена както към военна, така и към гражданска експертиза. И използваше субсидии, нетарифни бариери и принудителен трансфер на технологии, за да привилегирова собствените си компании, както прави Китай сега. Въпреки че много страни, включително Съединените щати, са използвали комбинации от такива методи, за да улеснят собствения си растеж, китайските усилия днес изглежда са в мащаб, който засенчва всичко виждано досега.

И все пак, както и с Великобритания преди Първата световна война, някои от икономическите подозрения на Съединените щати са главно проекция на собствените им вътрешни проблеми. Между 70 и 80 процента от американците смятат, че значителен брой работни места в Съединените щати са загубени в полза на други страни, на първо място Китай. Това не е изненадващо, като се има предвид, че най-малко пет милиона работни места в производството са изчезнали от 2000 г. насам. Подобно на Великобритания преди тях, Съединените щати не са инвестирали достатъчно в обучение на своите работници или в прехода им към нови видове работа. Резултатът е дълбоко недоволство сред много граждани, които се борят със застояли заплати и липса на достъп до подходящо здравно осигуряване, платен отпуск по болест и пенсионни планове. По-лесно е да се обвинят чуждестранни сили за финансовата им уязвимост, отколкото да се справят с коренните причини у дома.

Друга очевидна слабост в позицията на САЩ днес е нарастването на вътрешното неравенство. Великобритания се сблъска със същия проблем в началото на ХХ век и няма съмнение, че това допринесе за чувството за уязвимост в цялостната позиция на страната. През 1910 г. най-богатите 5% от гражданите на Великобритания притежаваха почти 90% от богатството на страната. В Съединените щати днес най-богатите 5% притежават около две трети от богатството на страната и делът им нараства.

Въпреки че Съединените щати не са единствената страна, изправена пред нарастващо неравенство, социалните и политическите последици там са по-лоши поради по-добрата позиция, с която много американски работници са свикнали. Не е изненадващо, че много граждани вярват, че местните елити заговорничат с чуждестранни сили, за да напълнят собствените си джобове и да подкрепят международна икономическа система, която е несправедлива към американските работници.

Голяма част от това икономическо негодувание е насочено към Китай, както заради феноменалния му растеж, така и заради методите, които е използвал, за да постигне този растеж. Също така е по-лесно да се отправят критики към чужда държава, която има много различна политическа система. Но макар голяма част от вината да е преувеличена, контролът на Китай върху глобалните вериги за доставки е реална заплаха за Съединените щати. Тази динамика е паралелна на британските и френските вярвания за Германия преди 1914 г., въпреки че тези две страни са имали огромни задгранични империи, на които да разчитат за доставки, особено на суровини. Днес Съединените щати, за разлика от тях, са много по-зависими от международните пазари, а Китай има далеч по-голям производствен капацитет (28% от световния дял), отколкото Германия през 1913 г. (15% от световния дял).

По отношение на икономическото си положение Китай е силен конкурент за останалия свят, сравним само с Великобритания по време на нейния възход през деветнадесети век и Съединените щати през двадесети. Но Китай днес има свои собствени икономически проблеми, точно както Германия преди Първата световна война. Някои от тези проблеми може да се окажат поне толкова трудни, колкото тези, пред които са изправени Съединените щати.

Първо, периодът на хиперрастеж в Китай приключи.

Това трябваше да се случи в даден момент, но преходът на Китай беше рязък и подсилен от световната пандемия. Последната година, в която Китай имаше растеж от над десет процента годишно, беше през 2010 г. До 2019 г. той беше 6 процента. През 2024 г., според някои оценки, той беше между 2 и 3 процента. Бързият преход към по-средни темпове на растеж означава, че младежката безработица и неизпълнените очаквания скочиха рязко. Китайската икономика също се бори с високи нива на задлъжнялост. Това не е изненадващо след период на бърз растеж. Но главно по политически причини правителството среща трудности да измисли нови форми на облекчаване на дълга, което подхранва несигурността.

Съществуват и две предизвикателства пред китайската икономика, специфични за тази страна. Едното е изключителният демографски профил на Китай. Политиката за едно дете, която Китайската комунистическа партия (ККП) прилага повече от поколение, се оказа катастрофа: Китай е първата страна в света, която ще остарее, преди да забогатее. 2023 г. беше първата година, в която населението на Китай намаля с около 2,5 милиона души. До 2050 г. страната ще е загубила поне 200 милиона души, ако не и повече, а над 40 процента от останалите ще бъдат над 60 години. (За сравнение, прогнозите са Съединените щати да имат 30 процента от населението си над 60 години до 2050 г., а Индия - само 20 процента.) С други думи, много от китайските граждани ще бъдат в лошо здраве и ще се нуждаят от грижи. Демографските данни на Китай са тиктакаща икономическа бомба със закъснител за страната.

Другото голямо предизвикателство за китайската икономика е дълбокото подозрение на партията към частния бизнес, или поне към такъв, който е успешен и се разраства. През последните няколко години ККП предприе действия срещу водещи китайски компании. На пръв поглед тези действия са свързани с антитръстовото законодателство, сигурността на данните и защитата на потребителите. Но няма съмнение, че истинската цел е да се поставят големите частни компании под партиен контрол. Докъде стига този стремеж при Си Дзинпин е трудно да се каже. Но натискът от арестите и разпитите на водещи бизнесмени вече е накарал много от тях да прекарват повече време в чужбина.

В допълнение към тези вътрешноикономически проблеми, Китай е изправен пред гнева на американските политици, които смятат, че страната се е възползвала от Съединените щати, за да достигне сегашното си икономическо положение. В резултат на това, освен увеличаването на тарифите, Пекин се сблъсква с контрол върху износа от страна на САЩ, инвестиционни ограничения и ограничения на ролята на Китай във веригите за доставки. Съединените щати също се опитват да убедят своите съюзници и приятели да последват примера им, като окажат натиск върху Китай.

Досега тези мерки не са постигнали много, освен че са разгневили китайските лидери и значителна част от китайската общественост. Опасността обаче е, че те допринасят за усещане за икономическо сдържане на Китай, подобно на това, с което Германия е смятала, че е изправена преди Първата световна война – или, ако трябва да сме наясно, Япония преди Втората световна война. Ако обикновените китайски граждани се убедят, че целта на САЩ е да предотвратят растежа на икономиката им, шансовете за преливане на негодуванието към някаква форма на военни действия се увеличават драстично.

Китай и Съединените щати споделят някои от едни и същи икономически предизвикателства. Китай също така се сблъсква с нарастващи нива на социално и икономическо неравенство, което би могло да допринесе за значителна социална нестабилност, тъй като гражданите (не без основание) подозират, че огромните богатства, натрупани от някои китайци, идват от кражби и корупция. Съществува и подозрение, че чуждестранните икономически начинания на Китай, като например инициативата „Един пояс, един път“, са предприети по-скоро с цел национален престиж, отколкото за да се помогне на китайските компании да се разширят печелившо в чужбина. Подобна критика трябва да се изразява внимателно в условията на диктатура. Но назрява напрежение заради твърденията за разхищение, риск, корупция, лошо качество на работата и ниска възвръщаемост на инвестициите в проекти „Един пояс, един път“ и други схеми, които китайското правителство е насърчавало в чужбина.

Тези икономически проблеми в Китай, донякъде подобни на тези в Германия преди 1914 г., допринасят за спора сред елита на страната, че бъдещето може да е по-малко обещаващо, отколкото са вярвали, и че сега, или поне скоро, Китай може да е най-могъщият си по отношение на други страни. Подобни идеи допринесоха за готовността на Германия да рискува война през 1914 г. и биха могли да подбудят Китай, ако днес в Източна Азия възникне криза. Не всички ръководители на ККП мислят по този начин, но със сигурност в Пекин се говори за това, че Китай сега е на върха на относителното си икономическо влияние – и следователно за възможността му да пренареди региона си в своя полза.

За Китай, както и за Германия, не е даденост феноменалният икономически успех да води до нарастваща самоувереност за бъдещето. На борда на много удобния и впечатляващ високоскоростен влак между Пекин и Шанхай, например, пътниците се сещат за многото села и малки градове, които все още не са видели степента на икономически прогрес, толкова очевидна в големите градове. По-зловещо е, че някои от тези места са буквално засенчени от недовършени високи сгради, които са били в процес на изграждане преди пандемията, но са оставени да се рушат, когато пазарът на недвижими имоти в Китай е спрял през 2021 г.

Следователно, на всяка среща на върха между Тръмп и Си, двамата лидери трябва да започнат да обмислят начини, по които стремежите на китайците и нуждите на Съединените щати не са непременно в конфликт. Въпреки че Китай и Съединените щати са икономически равнопоставени, населението на Китай е четири пъти по-голямо, а БВП на глава от населението е само една пета от този на Съединените щати. С други думи, Китай все още трябва да намери място за икономически растеж, за да задоволи стремежите на своя народ. Опитите на други страни да задушат този растеж не само са обречени на провал, но и ще създадат трайно негодувание сред китайците. Решението е стабилни търговски регулации, отворени финансови пазари и технологичен обмен, който е ограничен само от ясни и доказуеми нужди на националната сигурност. Американските и други чуждестранни компании все още имат много да предложат в Китай, ако им бъде позволено да се конкурират при равни условия.

Двете страни трябва да намерят начин да видят гледната точка на другата страна по отношение на Тайван, най-оспорваният момент в отношенията. По-голямата част от китайците вярват, че Тайван е част от Китай, която Съединените щати несправедливо, но решително, крият от родината си. Фактът, че това впечатление се създава, поне отчасти, от безмилостната пропаганда на ККП, няма голямо значение. Освен ако китайските и американските лидери не успеят да се споразумеят, че статуквото в Тайванския проток е най-доброто, което може да се постигне засега, и че нито независимостта, нито завземането са възможни варианти (освен война между велики сили), тогава рискът от конфронтация за бъдещето на Тайван е много висок.

Докато се заемат с тези важни въпроси, стиловете на лидерство на Тръмп и Си изглеждат несъвместими. Тръмп е импулсивен и все по-нестабилен по отношение на общите си цели. Си, макар и много по-добър стратег и най-могъщият китайски лидер след Дън Сяопин, не се отклонява много от сценария и изглежда неспособен на частни, спонтанни призиви за споразумения, които биха могли да бъдат част от пренареждане на отношенията между САЩ и Китай. Ако 1914 г. учи на нещо, то е, че великите сили се нуждаят от поне няколко ясни причини, за да се отдръпнат от ръба. Намирането на тези причини ще изисква повече, отколкото и двамата досега са били готови да дадат.