Как страни в Европа се справят с поскъпването на горивата?

26.03.2026 | 15:07 ч. 1

Поскъпването на горивата заради военния конфликт в Иран се превърна в проблем за много европейски държави. 

Всички те предприемат мерки за облекчаване на домакинствата и бизнеса. 

ГЪРЦИЯ

Гръцкото правителство обяви пакет от 300 милиона евро финансова помощ за справяне с нарастващите цени. Той ще бъде насочен към потребителите, земеделските производители и транспортния сектор. 

Към програмата е включена и директна субсидия за дизелово гориво на самите бензиностанции, което осигурява намаление от 20 евроцента на литър. 

Заедно с това държавата ще възстанови и дигиталната карта за гориво. Тя ще подпомогне жителите на континентална Гърция с 50 евро и с 60 евро живеещите на островите през периода април-май. 

РУМЪНИЯ

Румънското правителство планира да обяви кризисна ситуация на пазара на суров петрол за половин година. Нейната цел е да се ограничи надценката на дизел и бензин и да се намали износът на петрол. 

Предвижда се и ограничаване използването на горива с до 50% в цялата икономическа верига. За потребителите е предвидена компенсация от 20 евро при строги условия свързани с лимит за доход и автомобили. 

ИСПАНИЯ

Испания планира да намали данъка върху добавената стойност на горивата от 21% на 10% в опит да се противопостави на поскъпването, съобщи "Кадена Сер". 

Също така Мадрид възнамерява да преустанови облагането с акциз върху въглеродите, което ще доведе до намаляване на цената с около 35 евроцента на литър. Мерките ще включват и помощи за икономическите сектори. 

СЪРБИЯ

За справяне с покачването цените на горивата Сърбия, която е извън Еврозоната, но наша съседка, ще намали акциза на горивата с 20%. От енергийното министерство обявиха, че мярката ще влезе в сила от 15 април. 

В момента цената на дизела там е 1,77 евро на литър, бензинът е почти 1,60 евро, като без тази намеса на държавата цената ще надхвърли 1,90 евро. 

Също така Белград удължи до 2 април забраната си за износ на петрол и нефтопродукти. 

Вижте повече в репортажа на Никола Манолов по Bulgaria ON AIR

