Какво дава предимство на Китай в енергийната криза

Кризата в Ормузкия проток предизвика нова вълна от дебати относно последствията за Китай от войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Позовавайки се на зависимостта на Китай от вноса на петрол и втечнен природен газ (LNG), които преминават през до голяма степен затворения проток, някои експерти твърдят, че Китай има ограничени възможности да защити собствените си стратегически и търговски интереси в региона. Но този анализ се основава на погрешно предположение относно китайската енергийна политика.

Вярно е, че Китай е най-големият вносител на петрол и природен газ в света. Но Пекин отдавна е признал важността на енергийната сигурност и опасностите от зависимостта от един-единствен източник на енергиен внос. През годините Китай е диверсифицирал каналите си за внос на енергия и се е стремил да се откаже от изкопаемите горива. Потенциалната загуба, причинена от прекъсването на трафика през Ормузкия проток, би била следователно поносима, или поне не фатална, за Китай.

И Пекин вече предприема нови стъпки за защита на енергийната си сигурност в условията на войната. В началото на този месец Китай проведе своите годишни „две сесии“ — по време на които Националният народен конгрес (ННК) и Китайската народна политическа консултативна конференция (КНПКК) определят основните икономически цели и одобряват промени в политиката за годината — и представи своя 15-ти петгодишен план (ППП), като постави нов акцент върху технологичната самодостатъчност, пише Венджинг Уан, стажант-изследовател в Програмата за Източна Азия към Института „Куинси“ за Responsible Statecraft.

Водещата роля на Китай в областта на зелената енергия, отразена в големите му пазарни дялове при електромобилите (EV), литиево-йонните батерии и слънчевите клетки, спомогна за стимулиране на растежа в цялата му икономика. Зеленият преход не само ще помогне на Китай да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива, но и ще му позволи да използва евтина и надеждна инфраструктура за зелена енергия в подкрепа на високотехнологичното си развитие.

В тазгодишния доклад за работата на правителството китайският премиер Ли Цян спомена нови инфраструктурни проекти, насочени към създаването на нова форма на „интелигентна икономика“, в която за първи път се появи терминът „координация между електроенергията и изчислителната мощност“. По-късно профил в социалните медии, свързан с Китайската централна телевизия (CCTV), посочи, че Китай разширява електроенергийната инфраструктура като основа на изчислителната мощност, а по-ниските цени на електроенергията в крайна сметка ще намалят разходите за изчисления на моделите за изкуствен интелект.

Подобен израз е включен в 15-ия петгодишен план на Китай, което подчертава ангажимента на правителството да насърчава координираното внедряване на зелена електроенергия и изчислителна мощност. На практика провинции като Нинся, в които се намират изчислителни центрове, са проучили модел за агрегирано снабдяване със зелена енергия, съчетаващ слънчева, вятърна енергия и електропреносната мрежа. Зелената енергия се влияе от метеорологичните условия и може да бъде прекъсната, но този нов модел за агрегирано снабдяване осигурява стабилно, ефективно и евтино енергоснабдяване на центровете за данни.

Основните мотиви зад тази промяна в политиката са нарастващото енергийно търсене на центровете за данни за изкуствен интелект, както и опасенията относно екологичния отпечатък на изкуствения интелект. Без зелена енергия електроенергията за захранване на центровете за данни вероятно ще идва от електроцентрали на изкопаеми горива, което би било несъвместимо с ангажимента на Китай да достигне пик на емисиите на парникови газове до 2030 г. и да постигне въглеродна неутралност преди 2060 г. Както показаха последните геополитически събития, подходът, основан на изкопаеми горива, би изложил Китай на сериозен геополитически риск.

В този контекст новата инфраструктура, която насърчава „координацията между електроенергията и изчислителните мощности“,

не само ще задоволи енергийното търсене на ИИ и ще оптимизира енергийната ефективност. Тя също така ще направи свързаните с ИИ бизнеси по-рентабилни и конкурентоспособни, като същевременно ще се приведе в съответствие с климатичните цели на Китай. В дългосрочен план китайските лидери се надяват, че взаимно подсилващото се внедряване на зелена електроенергия и центрове за данни ще даде на Пекин предимство в развитието на ИИ.

Тези усилия поставиха Китай в много по-силна позиция от съседите му в Източна Азия. Съюзниците на САЩ, включително Япония и Южна Корея, вече са освободили петролни резерви, за да смекчат натиска върху енергийния пазар. В сравнение с Китай те са в по-голяма степен зависими от Ормузкия проток за доставките на петрол и природен газ. Например, преди кризата Япония внасяше 90% от петрола си от Близкия изток.

Дори ако проливът Хормуз скоро бъде напълно отворен, страните, които разчитат силно на внос на енергия, са на кръстопът. Те са изправени пред избор между, от една страна, продължаваща зависимост от енергията от изкопаеми горива, която е подложена на нарастващи геополитически рискове, и, от друга страна, преход към зелена енергия.

И двата пътя имат плюсове и минуси. Преминаването от изкопаеми горива към зелена енергия може да доведе до повишена зависимост от Китай, предвид неговото доминиране както в зелените технологии, така и на пазарите. Много страни вносителки на енергия — включително съюзници на САЩ — може да се чувстват неспокойни поради тази зависимост.

Например, много търговски спорове между Китай и Европейския съюз се фокусират върху индустрии, свързани със зелената енергия, като електромобилите и слънчевите панели. Използването от страна на Китай на контрола върху износа на критични минерали като оръжие допълнително задълбочава недоверието на Европа към Пекин и опасенията относно веригите за доставки. Вносът на зелени технологии и продукти от Китай вероятно ще засили тези опасения и ще затрудни развитието на европейските зелени технологии.

Но зеленият преход има и значителни стратегически предимства. Той е екологично и икономически изгоден и спомага за постигането на глобалните климатични цели. И за разлика от енергията от изкопаеми горива, зелената енергия, като вятърната и слънчевата, може да се произвежда на местно ниво, а инфраструктурата ѝ може да служи десетилетия наред, което намалява риска от глобални прекъсвания в доставките.

И двата пътя носят рискове за енергийните доставки и веригите за доставки. Въпреки това нито един от пътищата не изключва другия. Оптималната стратегия за страните вносителки на енергия трябва да бъде да диверсифицират енергийните си доставки и, след разрешаване на кризата в Ормузкия проток, да се подготвят за бъдещото развитие и разпространение на изкуствения интелект.

На фона на засилващата се надпревара между САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект, Съединените щати също се намират на кръстопът. Настоящата администрация на Тръмп не изглежда да е привърженик на зелената енергия, а дълбоко вкоренените ѝ интереси в енергията от изкопаеми горива биха представлявали пречка за развитието на зелената енергия. Въпреки това, както показва настоящата криза, петролът е глобален пазар. Сигурното вътрешно енергийно снабдяване не предпазва обикновените американци от ценовия шок, причинен от прекъсване на доставките в Близкия изток вследствие на война.

Като се има предвид, че Китай е готов да разгърне нова инфраструктура, която интегрира зелена електроенергия и изчислителна мощност, САЩ са изправени пред труден въпрос. Ако Вашингтон реши да не сътрудничи с Пекин в областта на зелената енергия – било то чрез внос на китайски зелени продукти или чрез натрупване на технологично ноу-хау за разработване на свои собствени – тогава как ще може да поддържа постоянния растеж, необходим, за да бъде лидер в развитието на изкуствения интелект.