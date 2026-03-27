САЩ ще попълват с години запасите си от „Томахоук“, изразходени за месец

Американските въоръжени сили са изстреляли повече от 850 крилати ракети „Томахоук“ през четирите седмици на войната с Иран, изразходвайки прецизните оръжия с темпо, което е тревожило някои служители на Пентагона и е предизвикало вътрешни дискусии за това как да се осигури по-голям запас, заявиха запознати с въпроса.

Ракетите, които могат да бъдат изстрелвани от надводни военни кораби и подводници на ВМС, са основен елемент от военните атаки на САЩ, откакто за първи път бяха използвани в бой през 1991 г. по време на войната в Персийския залив. Но всяка година се произвеждат само няколкостотин, което означава, че глобалното предлагане е ограничено. Пентагонът не разкрива публично колко ракети има в запасите си в даден момент.

„Томахок“ са ценени отчасти защото могат да изминат повече от 1 000 мили, което намалява необходимостта да се изпращат американски пилоти в добре защитено въздушно пространство. Силната зависимост от тях в конфликта с Иран ще наложи спешни дискусии за това дали да се преместят някои от други части на света, включително от Индо-Тихоокеанския регион, както и съгласувани дългосрочни усилия за производството на още ракети, заявиха няколко американски служители, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят чувствителни военни планове.

Дилемата разкри по-широки опасения както в Пентагона, така и в Конгреса относно войната на администрацията на Тръмп в Иран, нейните променящи се обяснения защо конфликтът е необходим и потенциалните рискове, които недостигът може да представлява за Съединените щати, докато те балансират потенциала за бъдещи конфликти в други части на света. Тя е налице и докато Белият дом обмисля потенциално значителна ескалация с наземни войски в Иран, дори докато води преговори за прекратяване на враждебните действия.

Пентагонът следи броя на използваните „Томахоук“, като все повече се фокусира върху това какво ще означава темпът на изразходване не само за продължителна кампания срещу Иран, но и за бъдещи военни операции, казаха запознати с въпроса. Един служител определи броя на останалите ракети „Томахок“ в Близкия изток като „тревожно нисък“, докато друг заяви, че без намеса Пентагонът се приближава към „Уинчестър“ – военен жаргон, означаващ изчерпване на боеприпасите – по отношение на запасите си от ракети „Томахоук“ в Близкия изток.

Шон Парнел, говорител на Пентагона, не отговори директно на въпросите относно броя на изстреляните или останалите ракети „Томахоук“ в Близкия изток и заяви, че американските въоръжени сили „разполагат с всичко необходимо, за да изпълнят всяка мисия по време и на място, избрани от президента, и в рамките на всеки график“.

Той твърди без доказателства, че медиите са „пристрастни и обсебени от представянето на най-силната армия в света като слаба“, и заяви, че внимателният преглед на използването на оръжия досега във войната погрешно подсказва, че Министерството на отбраната не е успяло да предостави на американския персонал „всички предимства за успех“, докато се опитва да „уплаши и посее съмнение в съзнанието на американския народ“.

Съвременните „Томахоук“ са в експлоатация от 2004 г. и позволяват на американските сили да комуникират с ракетата чрез сателит. Те могат да поразяват предварително програмирани цели или да локализират противници в движение чрез GPS. Те също могат да кръжат над бойното поле и разполагат с камера на борда, способна да предава информация за боевите щети на командирите.

Според документи на Военноморските сили най-новите версии на ракетата могат да струват до 3,6 милиона долара за бройка, а производството им отнема до две години. През последните години те са били закупувани на малки партиди, като в миналогодишния бюджет за отбрана бяха включени едва 57 броя.

Много от над 850-те изстреляни „Томахоук“ са били изстреляни в първите дни на операция „Епична ярост“

– името, дадено от администрацията на Тръмп на войната в Иран, според хора, запознати с въпроса. Сред тях е поне една, която удари в близост до начално училище в иранския град Минаб в началото на операцията. Оттогава американски служители започнаха разследване на инцидента, за който ирански служители заявиха, че е убил десетки деца.

Министърът на отбраната Пит Хегсет и адмирал Чарлз „Брад“ Купър, който ръководи операциите на САЩ в Близкия изток като шеф на Централното командване на САЩ, заявиха, че тъй като американските и израелските сили унищожиха иранските противовъздушни системи и други военни способности в началото, американските пилоти са успели да навлязат навътре в страната и да проведат въздушни удари, използвайки боеприпаси, с които Пентагонът разполага в по-голямо количество.

Американските въоръжени сили също са изстреляли над 1000 ракети за противовъздушна отбрана в отговор на иранските контраатаки в региона, включително от системите „Патриот“ и „Терминална отбрана на висока надморска височина“ (THAAD), които се считат за най-модерните в света, заявиха други двама служители, запознати с въпроса. Запасите от тези оръжия също са ограничени и не се разкриват публично.

Високата скорост на изразходване на ракетите „Томахоук“ означава, че Военноморските сили са били принудени да предприемат стъпка за презареждане на борда на поне някои от военните кораби, участващи в операцията срещу Иран. Всеки военен разрушител може да превозва десетки от тези ракети, които са дълги 20 фута и тежат около 3500 паунда. Военноморските сили обикновено правят това в пристанище, но развиват способността да го правят и в морето.

Макензи Игълън, старши научен сътрудник в Американския институт за предприемачество, заяви, че преди началото на операция „Епична ярост“ в края на миналия месец Военноморските сили вероятно са разполагали с между 4000 и 4500 ракети „Томахоук“. Други военноморски анализатори заявиха, че броят може да е много по-нисък, може би по-близо до 3000, след широкомащабното им използване в последните операции, включително ударите на администрацията на Тръмп миналата година в Иран, Йемен и Нигерия.

Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания, заяви, че ако военните са изстреляли повече от 800 ракети „Томахоук“ срещу Иран, „това би било около една четвърт от общия запас и би оставило голяма празнина за конфликт в Западния Тихи океан“. Неговият мозъчен тръст оценява, че ВМС може да е разполагал с едва 3 100 ракети „Томахок“ в началото на войната преди месец.

ВМС е закупила почти 9 000 ракети „Томахоук“ за целия срок на ракетната програма, според оценка на CSIS. Хиляди от тях са по-малко усъвършенствани ранни варианти, които сега са остарели и изведени от употреба, установи CSIS.

Ракетата се произвежда от Raytheon с помощта на други производители.

Оборонната промишленост има капацитет да произвежда около 600 ракети годишно, каза Райън Бробст, заместник-директор на Центъра за военна и политическа мощ при Фондацията за защита на демокрациите.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп категорично оспориха опасенията, че войната с Иран ще изчерпи ключовите запаси от боеприпаси на САЩ. Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви този месец, че американските въоръжени сили „имат повече от достатъчно запаси от боеприпаси, амуниции и оръжия, за да постигнат целите на операция „Епична ярост“, набелязани от президента Тръмп – и дори повече“. Хегсет потвърди същото, като заяви пред репортери на 5 март, че „нямаме недостиг на боеприпаси“ и запасите на САЩ ще „ни позволят да поддържаме тази кампания толкова дълго, колкото е необходимо“.

Въпреки това администрацията свика срещи по въпроса, като покани в Белия дом ръководители от многобройни отбранителни подизпълнители, включително Raytheon. Тръмп заяви в социалните медии след това, че компаниите са се съгласили да „увеличат четирикратно производството на оръжия от „ексклузивния клас“. Очаква се подобна среща отново след два месеца, написа президентът.

Хегсет лично е призовал отбранителните фирми да ускорят доставката на ключови оръжия, заяви човек, запознат с разговорите на министъра на отбраната с ръководители от индустрията.