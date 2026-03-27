Как Грузия подкрепя военните усилия на Иран

Докато Съединените щати водят война срещу Иран, един от бившите стратегически партньори на Вашингтон в Южен Кавказ се превърна в най-сложния център за избягване на санкции на Техеран. Грузия, нация, която някога е получавала стотици милиони американска помощ за сигурност преди пауза през 2024 г., сега дава възможност на режима в Техеран. Действията на Грузия фундаментално подкопават стратегическите приоритети на политиката на САЩ за Кавказ: сдържане на Иран, противодействие на руското и китайското влияние и поддържане на стабилност.

Схемата за избягване на санкции в Грузия не е резултат от небрежност. Откакто дойде на власт през 2012 г., партията „Грузинска мечта“ е улеснила регистрацията на близо 13 000 ирански компании. Близо 700 фирми споделят само един адрес в Тбилиси, а 800 компании работят от село с едва 100 жители, пише в анализ за TNI Николас Чхаидзе, експерт по национална сигурност и стратегически комуникации, научен сътрудник в Центъра „Топчубашов“ и международен политически консултант, базиран в Тбилиси, Грузия.

Между 2022 и 2025 г. 72 компании са били отговорни за вноса на ирански петрол и петролни продукти, като много от тези вносители са свързани с донори, държавни изпълнители и дори служители на управляващата партия. Грузинските вносители плащат над пазарните цени за ирански петрол, което е трикратно увеличение спрямо пазарните норми и стандарти, докато цените от други доставчици са намалели. Това може да служи само на една цел - да осигури на Иран твърда валута чрез завишени, надценени плащания.

Тези свръхзавишени фактуриращи операции и приходите, които генерират, обикновено не са предназначени за търговски сделки. Те могат да помогнат за финансирането на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), който според оценките на Министерството на финансите на САЩ харчи над 1 милиард долара годишно за финансиране на пълномощници и терористични мрежи. Парите, които се вливат в такива организации, убиват американци. Откакто Съединените щати и Израел започнаха операция „Епична ярост“ срещу Иран на 28 февруари, множество американски военнослужещи бяха убити от ирански ракети и дронове.

Въпреки че приходите на Грузия не могат да бъдат пряко приписани на конкретни атаки на иранците срещу американски военен персонал, финансовата архитектура е ясна: иранските фирми и компании, свързани с ислямския режим, могат свободно да влизат на грузинските пазари, които се използват за достъп до твърда валута, заобикаляне на санкции и получаване на приходи, финансиращи операции, насочени срещу американците.

Иранските фирми също така са проникнали в критичната инфраструктура на Грузия, като някои компании, свързани с техеранския режим, доставят системи за наблюдение на грузинските държавни институции. Някои компании от Иран също доставят стоки и продукти на грузинското Министерство на отбраната. Това обаче не са прости търговски начинания, а целенасочени разузнавателни операции.

Контрастът между предишните години и днес е поразителен. През 2007 г. грузинските власти арестуваха Амир Хосейн Ардебили, ирански търговец на оръжие, и го екстрадираха в Съединените щати. През 2014 г. Грузия сътрудничи с Министерството на финансите на САЩ, за да разкрие иранска финансова схема, контролираща 70% от InvestBank.

Има и руски елемент в ролята на Грузия в заобикалянето на санкциите от страна на Иран. Руски военни товари преминават през грузинското въздушно пространство по пътя си към Иран. Тези полети улесняват взаимното, двупосочно партньорство, което Москва и Техеран са установили през последните няколко години, особено в производството на дронове.

Тази икономика на заобикаляне на санкциите и закупуването на такива военни технологии подкопават усилията на САЩ да посредничат за мир между Украйна и Русия и отслабват режима в Техеран.

Южен Кавказ е на кръстопътя на конкуренцията между велики сили между Съединените щати, Европа, Русия и Китай. Големи проекти, като например тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южния газов коридор и Средния коридор, позволяват на Европа да намали зависимостта си от руската енергия и да осигури на Съединените щати икономически лост в Евразия.

Играта на влияние на Иран се насочва към Грузия

Освен икономическото и финансово проникване на Иран в Грузия, има и идеологически елемент. Международният университет „Ал-Мустафа“, който беше санкциониран от Съединените щати през 2020 г. като мрежа за набиране на членове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), управлява три кампуса в Грузия, като индоктринира грузински студенти с така наречената идеология на „съпротивата“ на Иран.

Духовниците също така редовно отправят заплахи, насочени към Съединените щати, Израел и Саудитска Арабия. Висши духовници от Иран, на които е ограничено да пътуват на Запад поради екстремизъм, посещават Грузия и се срещат свободно с нейни високопоставени служители. Един такъв духовник, аятолах Реза Рамезани, е генерален секретар на Световната асамблея „Ахл ал-Байт“, ислямска бойна и пропагандна организация.

окато грузинските граждани се събираха в иранското посолство, заявявайки „Хаменей, готов съм да изпълня вашите заповеди“, грузинските власти се насочваха към изследователи и академични представители, които документират грузино-ирански сговор, мрежи и динамика. След като Институтът Хъдсън публикува своя доклад, озаглавен „Иранският завой на Грузия: Бързото разширяване на влиянието на Техеран в някога отдаден съюзник на САЩ“, Службата за държавна сигурност на Грузия призова един от авторите, Георги Канделаки, бивш грузински депутат, както и бившия министър на отбраната Тина Хидашели и бившия началник на Генералния щаб Вахтанг Капанадзе. Представители на управляващата партия заявиха, че разкриването на проникването на Иран в Грузия ще се счита за „държавна измяна“ и заплашиха изследователи и експерти с наказателно преследване.

Подходът на администрацията на Тръмп към Южен Кавказ демонстрира изолацията на Грузия.

Наскоро вицепрезидентът Джей Ди Ванс направи историческо посещение в Армения и Азербайджан, като отказа да включи Грузия в дневния ред. Това показва, че макар Вашингтон да задълбочи стратегическото си партньорство с Ереван и Баку, той няма да възнагради Тбилиси, докато продължава по проиранската си и проруска траектория.

Това може да антагонизира настоящите власти в Грузия, които може да изберат да задълбочат сътрудничеството си с Москва, Пекин и Техеран. Въпреки това Вашингтон трябва да действа и да използва инструментите си, за да предотврати координираното заобикаляне на санкциите.

Конгресът вече е осигурил законодателната рамка за това. Законът MEGOBARI налага санкции срещу длъжностни лица в Грузия, които улесняват операции за чуждестранно влияние и подкопават интересите на САЩ в Кавказ. HR 7668, озаглавен „Да се ​​изисква доклад за руски и китайски разузнавателни активи в Грузия и за други цели“, внесен през февруари 2026 г., ще задължи държавния секретар, секретаря по отбраната и директора на националното разузнаване да представят класифициран доклад на конгресните комисии относно проникването на противниците на Съединените щати в Грузия не по-късно от 180 дни след влизането в сила на този закон.

Изпълнителната власт, от друга страна, би могла да действа на няколко фронта. Министерството на финансите трябва да посочи грузинските компании, които внасят ирански петрол от 2022 г. насам, и да им забрани да извършват транзакции в щатски долари.

Държавният департамент на САЩ трябва да изясни, че възобновяването на американската отбранителна помощ ще зависи от спирането на сътрудничеството на Грузия с Иран и правилното прилагане на санкциите срещу Иран. Военната помощ трябва да се възобнови едва след като Грузия демонстрира, че не е готова да приема ирански компании, да разследва, експулсира или евентуално да екстрадира организации, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), и да прекрати преследването на опоненти.

Министерството на финансите трябва също така да обмисли налагането на санкции по Закона „Магнитски“ на конкретни грузински служители, както направи през 2024 г. Потенциалните цели биха могли да включват неформалния владетел на Грузия Бидзина Иванишвили, премиера Ираклий Кобахидзе и директора на SSSG Мамука Мдинарадзе за улесняване на заобикалянето на иранските санкции, затваряне на политически опоненти и подкопаване на интересите на САЩ в Кавказ.

Съединените щати могат също така да координират действията си със съюзниците си в Европейския съюз и Обединеното кралство относно паралелни санкции, както и публично да свържат сътрудничеството на Грузия с противници на САЩ с евентуални бъдещи перспективи за присъединяване към НАТО или ЕС. Грузия, както всяка друга държава, не трябва да може да се присъедини към западните институции, докато подкопава техните основи.

Тези мерки ще подкрепят фундаментално интересите на САЩ в региона. Налагането на разходи на платформа за избягване на санкции от трета държава ще изпрати послание, че партньорството със Съединените щати води до определени задължения и че подкопаването на политиката на САЩ в Иран има последствия.

Грузия сега е пречка за американската стратегия, чиито власти изискват изолация и натиск.