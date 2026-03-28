Войната в Иран може да стане като войната в Украйна

Когато Съединените щати и Израел започнаха бомбардировки срещу Иран в края на февруари, президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници вероятно вярваха, че могат да отслабят режима и ситуацията ще се стабилизира бързо, както се случи с военната операция за отстраняване на венецуелския президент Николас Мадуро през януари. Предвид многократния провал на ядрените преговори с Иран и желанието на Израел да неутрализира нарастващия ракетен арсенал на Техеран, Тръмп и неговите съветници вероятно разсъждаваха, че е по-добре да се действа сега, отколкото по-късно, в конфликт, който в крайна сметка щеше да се наложи да се води . Вашингтон вече беше натрупал сили в региона, а иранският режим, който се сблъска с окуражаващ Израел и нарастващи вътрешни вълнения, беше по-слаб, отколкото беше от десетилетия насам.

Но случилото се прилича повече на войната на Русия в Украйна, отколкото на бързата намеса на Вашингтон във Венецуела. Ожесточеният ирански отговор доведе до война на изтощение и възможен застой, подобен на конфликта в Украйна. Съединените щати, подобно на Русия, нямат очевиден начин да постигнат решителна победа и рискуват да попаднат в безкрайна война.

За да избегне същите грешки, които Русия направи, Вашингтон вероятно ще трябва да приеме компромисен резултат в Иран. Това може да включва съгласие за прекратяване на огъня в замяна на постоянни ограничения върху обогатяването на ядрен материал от Иран, премахване на високообогатения уран, заровен в Исфахан и другаде, и ограничаване на балистичните ракети на страната и техния обхват. Това би направило Близкия изток по-сигурен, въпреки че би позволило на Иран в крайна сметка да възстанови способността си да тормози съседите си от Персийския залив с оставащия си капацитет за ракети с малък обсег и дронове. Предложеният от Тръмп 15-точков мирен план предполага, че Вашингтон признава необходимостта от намиране на отстъпка. Но Съединените щати трябва да останат ангажирани с този път, за да избегнат тежкото положение на Русия в Украйна.

Каквито и да са недостатъците на стратегията на администрацията на Тръмп, историята на пряка и непряка агресия на Иран означаваше, че войната някой ден е неизбежна. Иран, както обясни Хенри Кисинджър през 2006 г., трябва да реши дали иска да бъде кауза – тоест идеологически мотивирана, антистатукво религиозна държава с претенции за регионална хегемония – или нация, фокусирана върху типични интереси като сигурност и развитие. Между 1979 и 2023 г. Иран успя да разшири регионалната си власт, като се представи едновременно като кауза и нация, без никога да принуждава външния свят да стигне до окончателно заключение. Техеран постепенно изгради съюзи с режима на Башар Асад в Сирия, шиитските фракции и милиции в Ирак, Хизбула в Ливан, Хамас в Газа и Западния бряг и хусите в Йемен. През 2005 г., като знак за това колко забележителен е успехът на Иран, йорданският крал Абдула II предупреди за нов „шиитски полумесец“ в Близкия изток, пише за Foreign Affairs почтният сътруник Джеймс Ф. Джефри.

Международната загриженост през този период беше съсредоточена върху ядрената програма на Иран. Въпреки че Съединените щати разкриха неоспорими разузнавателни данни през 2007 г., че Иран разработва ядрени оръжия, Техеран изигра добре картите си. Той убеди администрацията на Обама и ключови европейски лидери, че всъщност е нация или има потенциал да бъде такава, стига Западът да се отнася към нея като такава. В интервю през 2016 г. президентът на САЩ Барак Обама дори се застъпи за това Саудитска Арабия да „сподели“ региона с Иран. Резултатът беше ядрената сделка от 2015 г., която призна правото на Иран да обогатява уран без ограничения след 15 години, в замяна на засилени, но несъвършени инспекции и ангажимент (абсурден предвид разузнавателните данни) никога да не се стреми към ядрени оръжия.

Регионалното посегателство на Иран върху суверенитета на арабските държави, до голяма степен чрез подкрепата на местните му марионетки в конфликтите в Сирия, Йемен и в по-малка степен в Ирак, Ливан и Газа между 2004 и 2023 г., доведе до приблизително един милион смъртни случая и 17 милиона разселени лица . Но това не доведе до устойчив отговор от страна на Съединените щати и техните партньори, който да се противопостави на посредничеството за прекратяване на огъня в Сирия през 2018 г. Западните лидери продължиха да вярват, че Иран е проблем, който може да бъде управляван по-добре чрез дипломация – третирайки го като нация, а не като кауза – отколкото чрез военна сила. Те също така вярваха, че Иран може да спечели всяка ескалация: Техеран имаше висока толерантност към болка, способността да заплашва държавите от Персийския залив с дронове и ракети и силата да застраши световната търговия с петрол, като затвори Ормузкия проток.

Атаките срещу Израел на 7 октомври 2023 г. ясно показаха за голяма част от международната общност, че Иран не може да бъде управляван чрез дипломация.

Хамас, последван от други ирански марионетки и в крайна сметка от самия Иран, се бори срещу Израел. Хизбула предприе ракетни атаки от Ливан; хусите затвориха Червено море за корабоплаване; иракски проирански милиции атакуваха Израел и американските войски, разположени в Близкия изток; а Иран отприщи два масивни ракетни обстрела срещу Израел през 2024 г. Но 12-дневната война през юни 2025 г., в която американски и израелски въздушни удари убиха ирански лидери и ядрени учени и повредиха ядрени и ракетни обекти, показа, че военните действия могат решително да отслабят Иран и неговите марионетки. След това Вашингтон предположи, че Техеран ще приеме поражението, но Иран вместо това се опита да възстанови ядрената си програма и запасите си от ракети със среден обсег. Израел, а след това и Съединените щати, стигнаха до заключението, че Иран все още е кауза, а не нация, и че са необходими повече военни действия.

Съединените щати и Израел се обзаложиха, че бърз удар с обезглавяване ще осакати иранския режим. Това отразява тактиките, на които Тръмп е свикнал да разчита. И в двата си мандата той е използвал ракетни удари или нападения, за да унищожи лидери или стратегически обекти, включително бомбардировките срещу сирийските сили през 2017-18 г., свързани с атаки с химическо оръжие, убийството на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г. и залавянето на Мадуро в Каракас през януари. Когато Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., Москва също вярваше, че бърза атака срещу Киев и неговите висши лидери ще доведе до колапс на съпротивата . Но вместо това Русия се озова във война на изтощение.

Съединените щати и Израел сега се намират в подобна ситуация и в Иран. Техеран успя да продължи да изстрелва ракети и дронове по Израел и държавите от Персийския залив и спря по-голямата част от износа на петрол и газ от Персийския залив, което създаде, поне засега, патова ситуация, подобна на тази, с която Москва се сблъсква в Украйна.

Обичайният военен метод за прекратяване на патова ситуация е настъпателната сухопътна война. И все пак, след четири години боеве, нито Русия, нито Украйна разполагат с достатъчно допълнителни сухопътни сили, за да започнат решителни офанзиви. Големи сухопътни действия са още по-малко вероятни във войната с Иран. Всяко значително сухопътно движение от страна на Иран би довело до опустошителна въздушна атака на САЩ. Въпреки че Съединените щати разполагат със сухопътни сили, има огромна обществена опозиция в Америка и огромни тактически ограничения. За разлика от войната в Персийския залив през 1991 г. и нахлуването в Ирак през 2003 г., няма територия, съседна на Иран, на която Съединените щати да могат да струпат войски, за да атакуват континенталната част на Иран, а територията и населението на Иран са повече от два пъти по-големи от тези на Ирак.

Ракетните, дронове и въздушните удари – и защитата срещу тях – са основните военни операции както в Иран, така и в Украйна. Но въздушната мощ рядко е решаваща, както Русия научи в Украйна. Техеран не може нито да се защити директно от бомбардировките на САЩ и Израел, нито да нанесе значителни щети на Израел в отговор. Вместо това, той води кампания на изтощение в две измерения. Първо, той работи за изчерпване на оръжейните запаси на противниците си, използвайки дронове и ракети, за да изтощи системите за противовъздушна отбрана на САЩ и партньорите им и, в по-малка степен, техните запаси от прецизни ракети. Второ, той води война на болка – такава, която обхваща както собствената му способност да понесе наказание, така и способността му да нанесе вреда на партньорите на Вашингтон от държавите от Персийския залив. Европейските и азиатските съюзници на Съединените щати, както и американската общественост , също усещат болка от високите цени на горивата и вероятния недостиг на доставки.

Русия и Съединените щати, като страни в настъпление,

са изправени пред реалността, че военните не водят войни – държавите водят. Важното е отвъд оръжията и тактиките. Производствените възможности, икономическите разходи, общественият морал и политическото настроение, както и по-широките международни опасения, ограничават военните възможности, които една държава може да използва. Русия остана в украинската война до голяма степен, защото Китай купува нейния петрол, предоставя високотехнологични материали като електронни компоненти за производство на оръжия и предлага дипломатическа подкрепа. Но това увеличава зависимостта на Русия от Пекин и следователно необходимостта да се внимава с китайските опасения, като например избягването на заплахата от ядрени оръжия. Вашингтон също трябва да предпази своите съюзници и партньори – вече пострадали от войната с Иран поради рязко покачващите се цени на петрола – от отдръпване. Ако Съединените щати ги пренебрегнат напълно, те биха могли да решат да забранят американските военни бази на своя територия или да се откажат от друго военно сътрудничество в региона. И Вашингтон трябва да разреши войната, без да изчерпва запасите си от оръжия или да обвързва силите си за неопределено време, за да може да подобри шансовете си за възпиране на Китай в Тайванския проток.

Войните на изтощение могат да продължат с години, особено ако страните възприемат конфликта като екзистенциален – както Иран, Украйна и Израел – или изключително важен за цялостната си международна роля, какъвто е случаят с Русия и Съединените щати. Войната с Иран е все по-непопулярна сред Конгреса, американската общественост и съюзниците на САЩ. Но администрацията на Тръмп изглежда решена да демонстрира своята твърдост, а Израел, който иска да се бори, докато режимът не се срине, ще окаже натиск върху Съединените щати да продължат по този курс.

Въпреки че агресивното нахлуване на Русия в съседната ѝ страна се различава от целта на Вашингтон за овладяване на експанзионистичната заплаха от Иран, и двете държави срещат еднакво трудности да съобразят крайните си цели със средствата, с които разполагат за постигането им. Русия иска Украйна да бъде отслабена, неутрална и подчинена държава, а Съединените щати се стремят към Иран, лишен от идеологическата си външна политика – тоест Иран, който е нация, а не кауза, посветена на подчиняването на Персийския залив и Леванта. Но нито Вашингтон, нито Москва са посочили ясно минимума, който трябва да се постигне, за да се постигнат тези цели, което генерира натиск за постоянно настояване за още малко. И в двата случая най-вероятният резултат е продължителна война без ясно решение.

Съединените щати почти сигурно ще трябва да приемат резултат, който не е по-добър от максималните им цели. Но всяко заключение трябва да сведе до минимум способността на Техеран да прокарва идеологическата си програма. По този начин Вашингтон би могъл да договори компромисно прекратяване на огъня, прекратявайки военните операции и икономическите санкции на САЩ и Израел в замяна на това Иран да се откаже от почти целия си капацитет за обогатяване и други елементи от останалата си ядрена програма, както и да приеме строги ограничения върху броя и възможностите на своите ракетни запаси. Строгите ограничения върху обогатяването, по-специално, биха избегнали основните недостатъци на ядрената сделка от 2015 г. Те включват официално одобрение за обогатяване с Иран, ограничения върху степента и количеството му само за петнадесет години и липса на отговорност за доказаната програма за разработване на оръжия на Иран. Русия, от своя страна, досега не е желала да приеме постижим компромис за Украйна. Но след четири години борба с огромни човешки, икономически и дипломатически загуби, тя нито е постигнала значителен напредък на място, нито е пречупила волята на украинския народ.

Компромисът с Иран не би премахнал напълно риска от нова война и би изисквал непрекъсната американска бдителност. Критиците биха могли да го осъдят като твърде малък, за да оправдае огромните военни усилия и рисковете от настоящата кампания. Въпреки това, компромисът сега би допринесъл повече за основните цели на регионалната стабилизация и доверието в Америка, отколкото алтернативите на смяната на режима или позволяването на Техеран да пресъздаде средствата за заплаха към региона. И най-важното, той би попречил на Иран да се превърне в капан за Съединените щати, подобно на това, което Украйна е за Русия.