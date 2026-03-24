Зеленски: Сигурността е ключът към мира, войната в Иран усложни ситуацията

Володимир Зеленски заяви, че продължаващата война между САЩ и Израел с Иран засилва позицията на Русия, след като Киев съобщи за последните си разговори с американски представители.

Забележките идват в момент, когато водените от САЩ усилия за посредничество при мирно споразумение между Украйна и Русия на практика са в застой, като фокусът на Вашингтон се измества към Близкия изток.

Украинската делегация прекара два дни в Съединените щати през уикенда, срещайки се с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски заяви, че екипът го е информирал за "фокусни области, възможности и предизвикателства“, без да разкрива допълнителни подробности.

Според "Украинска правда“, позовавайки се на неназовани източници, американските представители увеличават натиска върху Киев да изтегли войските си от Донецка област като част от потенциално споразумение.

В репортажа се казва още, че Вашингтон предупреди, че може да се откаже от посредническите усилия, ако не се постигне напредък, като вместо това даде приоритет на военните операции срещу Иран.

В центъра на безизходицата в мирните преговори остава най-спорният въпрос от войната - бъдещето на окупираните от Русия територии в Източна Украйна.

Украйна твърди, че замразяването на настоящата фронтова линия представлява най-реалистичната основа за прекратяване на огъня на този етап от войната. Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от части от Донбас като предварително условие за всяко споразумение - искане, което Киев отхвърли.

"Геополитическата ситуация се усложни поради войната срещу Иран и за съжаление това окуражава Русия“, каза украинският президент.

Последният кръг от тристранни преговори с участието на Украйна, Русия и Съединените щати се проведе на 16 февруари. Последваща среща, планирана за края на февруари и по-късно пренасрочена за началото на март, беше отложена малко преди Вашингтон да започне удари срещу Иран, наред с Израел.

Оттогава както украински, така и руски представители сигнализираха, че преговорите на практика са в застой.

Зеленски каза, че последните дискусии с американски представители също са се фокусирали върху дългосрочните гаранции за сигурност за Украйна, подчертавайки, че "сигурността е ключът към мира“. Той добави, че е необходима директна среща с участието на него, Путин и Тръмп, за да се отключи напредъкът.

"Необходими са срещи на лидерско ниво, за да се разрешат наистина тези въпроси“, каза украинският президент.

Лидерът на Украйна инструктира екипа си да продължи тясната координация с партньорите, за да осигури напредък по дипломатическите и хуманитарните направления, включително обмена на затворници, и да информира европейските и канадските съюзници за резултатите от неотдавнашните срещи във Флорида.