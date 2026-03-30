Иран удари завод за обезсоляване на морска вода в Кувейт, загинал е работник

Саудитска Арабия, Бахрейн, Йордания, Катар и ОАЕ също отново попаднаха под обстрел от дронове и ракети

30.03.2026 | 07:40 ч. 1
Иран атакува завод за обезсоляване на морска вода в Кувейт, който произвежда и електричество. При нападението е загинал един работник - индийски гражданин, съобщи рано днес кувейтското правителство, цитирано от Франс прес и Ройтерс.

"Сервизна сграда на завод за обезсоляване на вода, произвеждащ електроенергия, беше атакувана като част от иранската агресия срещу държавата Кувейт, което причини смъртта на индийски работник и значителни материални щети", съобщи кувейтското министерство на електроенергията и водните ресурси в "Екс".

Междувременно министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи в "Екс", че противовъздушната отбрана на страната е прехванала пет балистични ракети.

Свързани статии

Бахрейн, Йордания, Катар и Обединените арабски емирства също отново попаднаха под обстрел от дронове и ракети, съобщи телевизия "Ал Джазира". Ракетите са били прехванати, предаде БТА.

 

