Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Възрастта за държавна пенсия във Великобритания започва да се вдига от понеделник, като ще стане 67 години до 2028 г. както за мъже, така и за жени.
Британците в момента взимат пенсия на 66 години – през следващите 2 години възрастта ще се увеличава поетапно, докато достигне 67. Месечните пенсионни вноски също ще поскъпнат, предаде БНТ.
Властите обсъждат и по-нататъшен ръст през следващите десетилетия. Първите, които ще усетят промяната, са тези, родени между 6 април и 5 май 1960 г. – те ще трябва да изчакат един допълнителен месец преди пенсия. Според властите това отразява тенденциите за по-дълъг живот. Много млади коментират, че очакват да работят и над 70-годишна възраст.
Увеличаването на пенсионната възраст от 66 на 67 години се очаква да спестява по 10 милиарда паунда годишно от бюджета до 2030 година.